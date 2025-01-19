https://ria.ru/20250119/izrail-1994455742.html

Министр нацбезопасности Израиля подал заявление об отставке

Министр нацбезопасности Израиля подал заявление об отставке - РИА Новости, 19.01.2025

Министр нацбезопасности Израиля подал заявление об отставке

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир подал заявление об отставке в знак протеста против сделки с палестинским движением ХАМАС о прекращении РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T11:40:00+03:00

2025-01-19T11:40:00+03:00

2025-01-19T11:40:00+03:00

в мире

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биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир подал заявление об отставке в знак протеста против сделки с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, а его партия "Еврейская сила" заявила о выходе из правящей коалиции Биньямина Нетаньяху, об этом сам министр сообщил в социальных сетях. "Депутаты от "Еврейской силы" подали премьер-министру заявления об отставке. У нас слово есть слово. Мы не согласимся на беспорядочную сделку!", - написал Бен-Гвир в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250119/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году