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Иран будет развивать сотрудничество с Россией в военной сфере - РИА Новости, 19.01.2025
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17:12 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/iran-1994493322.html
Иран будет развивать сотрудничество с Россией в военной сфере
Иран будет развивать сотрудничество с Россией в военной сфере - РИА Новости, 19.01.2025
Иран будет развивать сотрудничество с Россией в военной сфере
Иран будет развивать сотрудничество с Россией в военной сфере и сфере безопасности, чтобы "враг не мог легко уничтожить нас", заявил президент ИРИ Масуд... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T17:12:00+03:00
2025-01-19T17:12:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Иран будет развивать сотрудничество с Россией в военной сфере и сфере безопасности, чтобы "враг не мог легко уничтожить нас", заявил президент ИРИ Масуд Пезешкиан в интервью Владимиру Соловьеву для телеканала СоловьевLive.Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле в пятницу подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Этот документ призван заменить действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень. "Если другие государства будут атаковать наши страны, то на основании того, что прописано в договоре, мы берём на себя обязательства ни в коем случае не участвовать в процессах, помогающих агрессорам. На макроуровне у нас есть договоренности с Российской Федерацией, но детали будут определяться дальнейшими процессами и договоренностями", - заявил Пезешкиан. Он отметил, что общая концепция нужна для того, чтобы позднее выработать практические планы. "Естественно, во всех направлениях, где мы можем помочь друг другу, в военной сфере и в сфере безопасности, мы будем стараться развивать сотрудничество. Мы должны сотрудничать, чтобы враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти. У врага не должно быть никаких иллюзий, что с нами можно легко справиться", - отметил президент Ирана.
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иран, россия, масуд пезешкиан, владимир путин, владимир соловьев (телеведущий), в мире
Иран, Россия, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Владимир Соловьев (телеведущий), В мире
Иран будет развивать сотрудничество с Россией в военной сфере

Пезешкиан: Иран будет сотрудничать с Россией, чтобы враг не мог уничтожить нас

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Иран будет развивать сотрудничество с Россией в военной сфере и сфере безопасности, чтобы "враг не мог легко уничтожить нас", заявил президент ИРИ Масуд Пезешкиан в интервью Владимиру Соловьеву для телеканала СоловьевLive.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле в пятницу подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Этот документ призван заменить действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
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"Если другие государства будут атаковать наши страны, то на основании того, что прописано в договоре, мы берём на себя обязательства ни в коем случае не участвовать в процессах, помогающих агрессорам. На макроуровне у нас есть договоренности с Российской Федерацией, но детали будут определяться дальнейшими процессами и договоренностями", - заявил Пезешкиан.
Он отметил, что общая концепция нужна для того, чтобы позднее выработать практические планы.
"Естественно, во всех направлениях, где мы можем помочь друг другу, в военной сфере и в сфере безопасности, мы будем стараться развивать сотрудничество. Мы должны сотрудничать, чтобы враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти. У врага не должно быть никаких иллюзий, что с нами можно легко справиться", - отметил президент Ирана.
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ИранРоссияМасуд ПезешкианВладимир ПутинВладимир Соловьев (телеведущий)В мире
 
 
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