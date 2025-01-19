https://ria.ru/20250119/iran-1994493322.html

Иран будет развивать сотрудничество с Россией в военной сфере

Иран будет развивать сотрудничество с Россией в военной сфере - РИА Новости, 19.01.2025

Иран будет развивать сотрудничество с Россией в военной сфере

Иран будет развивать сотрудничество с Россией в военной сфере и сфере безопасности, чтобы "враг не мог легко уничтожить нас", заявил президент ИРИ Масуд... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T17:12:00+03:00

2025-01-19T17:12:00+03:00

2025-01-19T17:12:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Иран будет развивать сотрудничество с Россией в военной сфере и сфере безопасности, чтобы "враг не мог легко уничтожить нас", заявил президент ИРИ Масуд Пезешкиан в интервью Владимиру Соловьеву для телеканала СоловьевLive.Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле в пятницу подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Этот документ призван заменить действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень. "Если другие государства будут атаковать наши страны, то на основании того, что прописано в договоре, мы берём на себя обязательства ни в коем случае не участвовать в процессах, помогающих агрессорам. На макроуровне у нас есть договоренности с Российской Федерацией, но детали будут определяться дальнейшими процессами и договоренностями", - заявил Пезешкиан. Он отметил, что общая концепция нужна для того, чтобы позднее выработать практические планы. "Естественно, во всех направлениях, где мы можем помочь друг другу, в военной сфере и в сфере безопасности, мы будем стараться развивать сотрудничество. Мы должны сотрудничать, чтобы враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти. У врага не должно быть никаких иллюзий, что с нами можно легко справиться", - отметил президент Ирана.

https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, россия, масуд пезешкиан, владимир путин, владимир соловьев (телеведущий), в мире