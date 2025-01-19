https://ria.ru/20250119/iran-1994491874.html

Президент Ирана заявил, что разделяет позицию Путина по многополярности

Президент Ирана заявил, что разделяет позицию Путина по многополярности - РИА Новости, 19.01.2025

Президент Ирана заявил, что разделяет позицию Путина по многополярности

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что разделяет позицию президента РФ Владимира Путина относительно необходимости существования многополярности в мире. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T17:10:00+03:00

2025-01-19T17:10:00+03:00

2025-01-19T17:10:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что разделяет позицию президента РФ Владимира Путина относительно необходимости существования многополярности в мире. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле в пятницу подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Этот документ призван заменить действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень. "Мы постепенно сближаем наши взгляды и подходы (с Путиным - ред.), и мы разделяем позицию господина Путина относительно однополярности. Это чувство и понимание, что в мире должна существовать многополярность, каждый день усиливается у стран, которые стремятся к свободе и независимости. У нас есть чувство товарищества и близости в убеждениях", - заявил Пезешкиан в интервью Владимиру Соловьеву для телеканала СоловьевLive. Он отметил, что США при этом по-прежнему стремятся к однополярности. "Они считают, что весь мир должен находиться под их контролем и двигаться в соответствии с их целями и желаниями. Естественно, Россию не устраивает такой подход. Нельзя представить, чтобы такая страна, как Россия, оказалась в таких рамках, когда другие решают за неё, а она лишь исполняет планы, которые для нее придумывают", - отметил он.

https://ria.ru/20250118/iran-1994391940.html

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россия, иран, сша, владимир путин, масуд пезешкиан, владимир соловьев (телеведущий), в мире