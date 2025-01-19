Президент Ирана заявил, что разделяет позицию Путина по многополярности
Президент Ирана Пезешкиан: разделяю позицию Путина по многополярности в мире
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что разделяет позицию президента РФ Владимира Путина относительно необходимости существования многополярности в мире.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле в пятницу подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Этот документ призван заменить действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
"Мы постепенно сближаем наши взгляды и подходы (с Путиным - ред.), и мы разделяем позицию господина Путина относительно однополярности. Это чувство и понимание, что в мире должна существовать многополярность, каждый день усиливается у стран, которые стремятся к свободе и независимости. У нас есть чувство товарищества и близости в убеждениях", - заявил Пезешкиан в интервью Владимиру Соловьеву для телеканала СоловьевLive.
Он отметил, что США при этом по-прежнему стремятся к однополярности.
"Они считают, что весь мир должен находиться под их контролем и двигаться в соответствии с их целями и желаниями. Естественно, Россию не устраивает такой подход. Нельзя представить, чтобы такая страна, как Россия, оказалась в таких рамках, когда другие решают за неё, а она лишь исполняет планы, которые для нее придумывают", - отметил он.
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