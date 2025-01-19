https://ria.ru/20250119/iran-1994460873.html

Силуанов назвал увеличение товарооборота с Ираном основной задачей

Силуанов назвал увеличение товарооборота с Ираном основной задачей - РИА Новости, 19.01.2025

Силуанов назвал увеличение товарооборота с Ираном основной задачей

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал увеличение товарооборота между Россией и Ираном основной задачей в экономике, сообщается в Telegram-канале "Вести". РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T12:43:00+03:00

2025-01-19T12:43:00+03:00

2025-01-19T13:14:00+03:00

экономика

россия

иран

антон силуанов

владимир путин

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал увеличение товарооборота между Россией и Ираном основной задачей в экономике, сообщается в Telegram-канале "Вести". "Основная задача сейчас - увеличить товарооборот, потому что для наших стран, для нашего уровня экономического сотрудничества 4 миллиарда долларов - это крайне мало", - сказал Силуанов в разговоре с автором и соведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным, указывается в сообщении. Силуанов также отметил, что в Иране принимают карты "Мир", платежные системы двух стран "стыкуются". В Кремле в пятницу прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень. Как сказал Путин, за 10 месяцев прошлого года товарооборот стран прибавил 15,5%. Характерно, по словам Путина, что Россия и Иран практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах.

https://ria.ru/20250117/sanktsii-1994240599.html

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экономика, россия, иран, антон силуанов, владимир путин, павел зарубин