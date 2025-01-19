https://ria.ru/20250119/inauguratsiya-1994514962.html
Пушков объяснил причины переноса инаугурации Трампа
Пушков объяснил причины переноса инаугурации Трампа - РИА Новости, 19.01.2025
Пушков объяснил причины переноса инаугурации Трампа
Истинная причина переноса места церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа кроется в вопросах безопасности, заявил сенатор РФ Алексей... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T20:30:00+03:00
2025-01-19T20:30:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Истинная причина переноса места церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа кроется в вопросах безопасности, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в сообщении в своем Telegram-канале."В Вашингтоне продолжается интрига вокруг инаугурации Трампа. Сначала было принято решение - под предлогом "морозной погоды" - перенести церемонию вступления в должность с открытого пространства в Капитолий. Подлинная причина, вероятно, связана с соображениями безопасности Трампа, что понятно после двух попыток покушения на его жизнь. А теперь возник слух, что церемония будет и вовсе перенесена в Белый дом. Видимо, Трамп и его окружение действительно опасаются - или получили информацию, что враги президента не сложили оружие", - написал Пушков.Ранее Трамп подтвердил, что распорядился перенести инаугурацию в помещение из-за холодов, основная часть мероприятия пройдет в ротонде Капитолия. Согласно открытым источникам, 20 января в Вашингтоне ожидается примерно от минус двух до минус семи градусов Цельсия, в вечерние часы ожидается до минус 12.
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в мире, вашингтон (штат), сша, россия, дональд трамп, алексей пушков
В мире, Вашингтон (штат), США, Россия, Дональд Трамп, Алексей Пушков
Пушков объяснил причины переноса инаугурации Трампа
Пушков: причина переноса инаугурации Трампа кроется в вопросах безопасности