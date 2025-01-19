Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС задерживает передачу списка заложников, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:57 19.01.2025 (обновлено: 05:58 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/hamas-1994429917.html
ХАМАС задерживает передачу списка заложников, пишут СМИ
ХАМАС задерживает передачу списка заложников, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2025
ХАМАС задерживает передачу списка заложников, пишут СМИ
Палестинское движение ХАМАС задерживает передачу списка заложников, которые должны быть освобождены в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа с... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T05:57:00+03:00
2025-01-19T05:58:00+03:00
в мире
израиль
катар
египет
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47088edff5a14023ab80f2b07fc92b13.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС задерживает передачу списка заложников, которые должны быть освобождены в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа с Израилем, по техническим причинам, сообщил портал Ynet со ссылкой на неназванного представителя движения. Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил РИА Новости, что Израиль еще не получил имен трех заложниц, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить в первый день реализации сделки по сектору Газа в воскресенье. "ХАМАС откладывает передачу имен заложников, которые должны быть освобождены в рамках воскресного обмена (по соглашению - ред.), по техническим причинам", - заявил порталу неназванный представитель движения. Как объяснил представитель, коммуникация между членами движения осуществляется физически через курьеров. Это приводит к задержкам, поскольку члены ХАМАС согласовывают список и определяют местонахождение заложников на фоне продолжающихся израильских авиаударов. Как добавил неназванный представитель, окончательный список заложников должен быть одобрен лидером ХАМАС Мухаммедом Синваром. Только после этого список отправят Израилю. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250118/izrail-1994404513.html
https://ria.ru/20250117/izrail-1994226195.html
https://ria.ru/20250117/putin-1994251301.html
израиль
катар
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_ef2c09926428f2b244d5cef584966539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, египет, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Катар, Египет, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ХАМАС задерживает передачу списка заложников, пишут СМИ

Ynet: ХАМАС задерживает передачу списка заложников по техническим причинам

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС задерживает передачу списка заложников, которые должны быть освобождены в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа с Израилем, по техническим причинам, сообщил портал Ynet со ссылкой на неназванного представителя движения.
Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил РИА Новости, что Израиль еще не получил имен трех заложниц, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить в первый день реализации сделки по сектору Газа в воскресенье.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения
Вчера, 20:16
"ХАМАС откладывает передачу имен заложников, которые должны быть освобождены в рамках воскресного обмена (по соглашению - ред.), по техническим причинам", - заявил порталу неназванный представитель движения.
Как объяснил представитель, коммуникация между членами движения осуществляется физически через курьеров. Это приводит к задержкам, поскольку члены ХАМАС согласовывают список и определяют местонахождение заложников на фоне продолжающихся израильских авиаударов. Как добавил неназванный представитель, окончательный список заложников должен быть одобрен лидером ХАМАС Мухаммедом Синваром. Только после этого список отправят Израилю.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС
17 января, 16:07
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Путин надеется, что соглашение Израиля и ХАМАС поспособствует стабилизации
17 января, 17:46
 
В миреИзраильКатарЕгипетХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала