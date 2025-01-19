ХАМАС задерживает передачу списка заложников, пишут СМИ
Ynet: ХАМАС задерживает передачу списка заложников по техническим причинам
© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС задерживает передачу списка заложников, которые должны быть освобождены в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа с Израилем, по техническим причинам, сообщил портал Ynet со ссылкой на неназванного представителя движения.
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"ХАМАС откладывает передачу имен заложников, которые должны быть освобождены в рамках воскресного обмена (по соглашению - ред.), по техническим причинам", - заявил порталу неназванный представитель движения.
Как объяснил представитель, коммуникация между членами движения осуществляется физически через курьеров. Это приводит к задержкам, поскольку члены ХАМАС согласовывают список и определяют местонахождение заложников на фоне продолжающихся израильских авиаударов. Как добавил неназванный представитель, окончательный список заложников должен быть одобрен лидером ХАМАС Мухаммедом Синваром. Только после этого список отправят Израилю.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.