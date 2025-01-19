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ХАМАС задерживает передачу списка заложников, пишут СМИ

ХАМАС задерживает передачу списка заложников, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2025

ХАМАС задерживает передачу списка заложников, пишут СМИ

Палестинское движение ХАМАС задерживает передачу списка заложников, которые должны быть освобождены в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа с... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T05:57:00+03:00

2025-01-19T05:57:00+03:00

2025-01-19T05:58:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС задерживает передачу списка заложников, которые должны быть освобождены в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа с Израилем, по техническим причинам, сообщил портал Ynet со ссылкой на неназванного представителя движения. Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил РИА Новости, что Израиль еще не получил имен трех заложниц, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить в первый день реализации сделки по сектору Газа в воскресенье. "ХАМАС откладывает передачу имен заложников, которые должны быть освобождены в рамках воскресного обмена (по соглашению - ред.), по техническим причинам", - заявил порталу неназванный представитель движения. Как объяснил представитель, коммуникация между членами движения осуществляется физически через курьеров. Это приводит к задержкам, поскольку члены ХАМАС согласовывают список и определяют местонахождение заложников на фоне продолжающихся израильских авиаударов. Как добавил неназванный представитель, окончательный список заложников должен быть одобрен лидером ХАМАС Мухаммедом Синваром. Только после этого список отправят Израилю. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250118/izrail-1994404513.html

https://ria.ru/20250117/izrail-1994226195.html

https://ria.ru/20250117/putin-1994251301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, катар, египет, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024