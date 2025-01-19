В Дании сожалеют, что считали гренландцев вторым сортом, заявил эксперт
Инженер Расмус: Дания может потерять Гренландию из-за отношения, как к колонии
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Жители Дании сожалеют о том, что королевство десятилетиями считало гренландцев народом второго сорта, отмечая, что заявления избранного президента США Дональда Трампа заставили страну обратить внимание на эту территорию, которая, как и Фарерские острова, может в ближайшие годы выйти из состава королевства, рассказали они РИА Новости.
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Несмотря на то что Гренландия получила независимость в 1953 году, а в 2009 в Дании был принят закон, расширяющий ее автономию, Дания продолжала относиться к острову как к колонии, рассказал инженер радиоэлектронных систем Расмус. Он отметил, что в Дании в школах дети не учат ничего о Гренландии, при этом "в Гренландии детей заставляют учить всё, что только можно знать о Дании".
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"Мне это кажется очень лицемерным. Со стороны Дании было много пренебрежения в отношении Гренландии. И только в тот момент, когда кто-то сделал угрозу в адрес Гренландии и озвучил возможность её забрать, датчане вдруг почувствовали, что это "наше". Это чисто колониальное мышление. Несмотря на то, что Дания считается либеральным обществом, у нее все ещё есть ощущение собственничества в отношении этой территории", - указал он.
С ним согласился Нильс, проходящий обучение управлению закупленными Данией у США истребителями F-35. Он отметил, что дебаты, которые сейчас проходят в Дании с призывами к более тесному взаимодействию между Данией и Гренландией, "весьма жалки".
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"Дания никогда не рассматривала гренландцев как равных. Мой отец наполовину гренландец, и кому бы я об этом ни говорил, я всегда сталкиваюсь с расистскими комментариями от датчан, это обычное дело", - рассказал он.
По его мнению, заявления Трампа "совпали" с проблемами между Данией и Гренландией, и они "ему на руку".
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"Возможно, он считает, что сможет использовать это. Сейчас Гренландия является союзником США, так как Дания является союзницей США. Но если она выскользнет из-под контроля Дании, она также выскользнет из-под контроля ЕС, она не входит в Шенгенскую зону. И внезапно Гренландия станет совершенно свободной торговать и заключать партнерства с кем угодно в мире", - отметил военный.
По мнению Нильса, который переехал в Данию с Фарерских островов, их независимость от Дании, также, как и Гренландии, - лишь вопрос времени.
"Каждый раз, когда Дания пытается подавлять настроения в поддержку независимости, они только становятся сильнее. Фарерские острова хотят стать членом ВТО. Дания запретила это – и это ещё один шаг на пути к независимости этой территории. Если Дания хочет сохранить какое-то влияние в Арктике, она должна поддерживать хорошие отношения с Гренландией. Но, как и в любой истории колониализма, империя рано или поздно должна разрушиться", - считает он.
Инженер отметил, что Дания по-прежнему контролирует всю судебную систему и полицию, которые не являются независимыми в Гренландии, и выразил сожаление, что Дания не инвестировала больше в компании в Гренландии, "что могло бы обеспечить лучшие отношения на уровне промышленности и торговли".
"Я не думаю, что Дания должна слишком вмешиваться в политику Гренландии. Гренландцы должны быть свободны сами выбирать, чего они хотят в будущем. Если они хотят вести переговоры с США и отдаляться от Дании, это их выбор", - считает Нильс.
"Военная система США больше всей НАТО, если они захотят иметь Гренландию любой ценой, они это сделают. НАТО в лице ЕС не сможет и не будет с ними воевать", - заключил он.
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.