https://ria.ru/20250119/grenlandiya-1994424020.html

Дания не имеет прав на Гренландию, заявил депутат Броберг

Дания не имеет прав на Гренландию, заявил депутат Броберг - РИА Новости, 19.01.2025

Дания не имеет прав на Гренландию, заявил депутат Броберг

Дания де-факто не имеет юридических прав на Гренландию, в этом избранный президент США Дональд Трамп прав, заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии от... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T03:07:00+03:00

2025-01-19T03:07:00+03:00

2025-01-19T03:10:00+03:00

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гренландия

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пеле броберг

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НУУК (Гренландия), 19 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Дания де-факто не имеет юридических прав на Гренландию, в этом избранный президент США Дональд Трамп прав, заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.В начале января Трамп заявил, что "никто толком не знает, имеет ли Дания законное право" на Гренландию."Дания колонизировала нас и включила в свой состав без проведения референдума для гренландцев. Таким образом, Дания де-факто не имеет законных прав на Гренландию. Вот почему я согласен с Дональдом Трампом. На мой взгляд, у них (у Дании – ред.) их (законных прав на Гренландию – ред.) нет. Таким образом, у нас есть право на самоопределение", - сказал он.Ранее депутат парламента Гренландии, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг заявил РИА Новости, что поскольку Гренландия уже была аннексирована Данией в 1953 году, заявления Трампа не шокируют местных жителей.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250118/tramp-1994402252.html

https://ria.ru/20250118/grenlandiya-1994328044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дания, гренландия, в мире, дональд трамп, пеле броберг