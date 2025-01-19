Дания не имеет прав на Гренландию, заявил депутат Броберг
Гренландский депутат Броберг заявил, что Дания де-факто не имеет прав на остров
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
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НУУК (Гренландия), 19 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Дания де-факто не имеет юридических прав на Гренландию, в этом избранный президент США Дональд Трамп прав, заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.
В начале января Трамп заявил, что "никто толком не знает, имеет ли Дания законное право" на Гренландию.
"Дания колонизировала нас и включила в свой состав без проведения референдума для гренландцев. Таким образом, Дания де-факто не имеет законных прав на Гренландию. Вот почему я согласен с Дональдом Трампом. На мой взгляд, у них (у Дании – ред.) их (законных прав на Гренландию – ред.) нет. Таким образом, у нас есть право на самоопределение", - сказал он.
Ранее депутат парламента Гренландии, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг заявил РИА Новости, что поскольку Гренландия уже была аннексирована Данией в 1953 году, заявления Трампа не шокируют местных жителей.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.