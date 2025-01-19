Рейтинг@Mail.ru
В Гренландии заявили о желании заключить оборонное соглашение с США - РИА Новости, 19.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 19.01.2025 (обновлено: 07:27 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/grenlandija-1994433459.html
В Гренландии заявили о желании заключить оборонное соглашение с США
В Гренландии заявили о желании заключить оборонное соглашение с США - РИА Новости, 19.01.2025
В Гренландии заявили о желании заключить оборонное соглашение с США
Гренландия хочет продлить свое оборонное соглашение с США напрямую, без участия Дании, заявил в интервью РИА Новости гренландский депутат от партии... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T07:19:00+03:00
2025-01-19T07:27:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993960547_0:0:1203:677_1920x0_80_0_0_671b3f8fdb573662915dc1f93742e12e.jpg
НУУК (Гренландия), 19 янв — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия хочет продлить свое оборонное соглашение с США напрямую, без участия Дании, заявил в интервью РИА Новости гренландский депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер."Мы де-факто являемся страной НАТО здесь, через Данию. Соединенные Штаты имеют военное присутствие. У нас есть оборонное соглашение Дании с Соединенными Штатами. Мы хотим возобновить это, но заключив оборонное соглашение только между Гренландией и Соединенными Штатами. И мы также можем заключить соглашение с Данией отдельно. Мы можем даже заключить двустороннее соглашение с ЕС. Возможности открыты", — сказал он.В среду телеканал TV2 со ссылкой на засекреченный доклад датских ВС сообщил, что Дания планирует построить военную авиабазу на западе Гренландии для "демонстрации силы", а также увеличить личный состав главного штаба Арктического командования ВС в столице острова Нуук.В начале мая 2024 года глава датского минобороны Троельс Лунд Поульсен заявил, что правительство страны рассматривает вопрос об усилении военного присутствия в Гренландии. Отмечалось, что среди прочего рассматривается возможность размещения частей Арктического командования в Кангерлуссуаке. Поульсен подчеркнул, что рассматривается вопрос о том, каким образом вооруженные силы будут развивать местный аэродром.В преддверии вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом будущий глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.До 1953 года Гренландия была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250119/grenlandiya-1994424020.html
https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1993937302.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993960547_0:0:1203:902_1920x0_80_0_0_998498ea737c5b4185974135eb0cae92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
В Гренландии заявили о желании заключить оборонное соглашение с США

Депутат Фенкер: Гренландия хочет заключить оборонное соглашение с США напрямую

© РИА НовостиГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости
Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НУУК (Гренландия), 19 янв РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия хочет продлить свое оборонное соглашение с США напрямую, без участия Дании, заявил в интервью РИА Новости гренландский депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.
"Мы де-факто являемся страной НАТО здесь, через Данию. Соединенные Штаты имеют военное присутствие. У нас есть оборонное соглашение Дании с Соединенными Штатами. Мы хотим возобновить это, но заключив оборонное соглашение только между Гренландией и Соединенными Штатами. И мы также можем заключить соглашение с Данией отдельно. Мы можем даже заключить двустороннее соглашение с ЕС. Возможности открыты", — сказал он.
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Дания не имеет прав на Гренландию, заявил депутат Броберг
03:07
В среду телеканал TV2 со ссылкой на засекреченный доклад датских ВС сообщил, что Дания планирует построить военную авиабазу на западе Гренландии для "демонстрации силы", а также увеличить личный состав главного штаба Арктического командования ВС в столице острова Нуук.
В начале мая 2024 года глава датского минобороны Троельс Лунд Поульсен заявил, что правительство страны рассматривает вопрос об усилении военного присутствия в Гренландии. Отмечалось, что среди прочего рассматривается возможность размещения частей Арктического командования в Кангерлуссуаке. Поульсен подчеркнул, что рассматривается вопрос о том, каким образом вооруженные силы будут развивать местный аэродром.
В преддверии вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом будущий глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Тасиилак, Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В Гренландии рассказали, сколько жителей острова хотят стать американцами
16 января, 03:11
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала