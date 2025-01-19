https://ria.ru/20250119/grenlandija-1994433459.html

В Гренландии заявили о желании заключить оборонное соглашение с США

В Гренландии заявили о желании заключить оборонное соглашение с США - РИА Новости, 19.01.2025

В Гренландии заявили о желании заключить оборонное соглашение с США

Гренландия хочет продлить свое оборонное соглашение с США напрямую, без участия Дании, заявил в интервью РИА Новости гренландский депутат от партии... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T07:19:00+03:00

2025-01-19T07:19:00+03:00

2025-01-19T07:27:00+03:00

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НУУК (Гренландия), 19 янв — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия хочет продлить свое оборонное соглашение с США напрямую, без участия Дании, заявил в интервью РИА Новости гренландский депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер."Мы де-факто являемся страной НАТО здесь, через Данию. Соединенные Штаты имеют военное присутствие. У нас есть оборонное соглашение Дании с Соединенными Штатами. Мы хотим возобновить это, но заключив оборонное соглашение только между Гренландией и Соединенными Штатами. И мы также можем заключить соглашение с Данией отдельно. Мы можем даже заключить двустороннее соглашение с ЕС. Возможности открыты", — сказал он.В среду телеканал TV2 со ссылкой на засекреченный доклад датских ВС сообщил, что Дания планирует построить военную авиабазу на западе Гренландии для "демонстрации силы", а также увеличить личный состав главного штаба Арктического командования ВС в столице острова Нуук.В начале мая 2024 года глава датского минобороны Троельс Лунд Поульсен заявил, что правительство страны рассматривает вопрос об усилении военного присутствия в Гренландии. Отмечалось, что среди прочего рассматривается возможность размещения частей Арктического командования в Кангерлуссуаке. Поульсен подчеркнул, что рассматривается вопрос о том, каким образом вооруженные силы будут развивать местный аэродром.В преддверии вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом будущий глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.До 1953 года Гренландия была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250119/grenlandiya-1994424020.html

https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1993937302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, нато, евросоюз