https://ria.ru/20250119/grenlandija-1994430462.html

Гренландский депутат обвинил Данию в геноциде против коренного населения

Гренландский депутат обвинил Данию в геноциде против коренного населения - РИА Новости, 19.01.2025

Гренландский депутат обвинил Данию в геноциде против коренного населения

Дания совершила геноцид против коренного населения Гренландии, введя контроль над рождаемостью для коренного населения, заявил РИА Новости депутат парламента... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T06:15:00+03:00

2025-01-19T06:15:00+03:00

2025-01-19T06:18:00+03:00

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НУУК (Гренландия), 19 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Дания совершила геноцид против коренного населения Гренландии, введя контроль над рождаемостью для коренного населения, заявил РИА Новости депутат парламента Гренландии, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-главы МИД острова до 2021 года Пеле Броберг. "Мы - 12-я по величине страна. Мы самый большой остров в мире. Всем нужны ресурсы. Мы практически ничего из этого не используем. Поэтому нам постоянно говорят, что мы бедные, что мы не можем стать независимыми и так далее. И только Дания защищает нас. Но именно они совершили геноцид против нашего народа", - сказал он. Броберг пояснил, что преступление геноцида, совершенное Данией, связано со скандалом с контролем рождаемости коренных жителей Гренландии в 1960-х и 1970-х годах. ё"Не просто я это говорю, это сказал премьер-министр Гренландии. Он сказал в декабре, что Дания совершила геноцид. И в декабре месяце Дания изменила свои законы, касающиеся геноцида. У них есть собственный закон от 1955 года о геноциде. Они просто изменили это через две недели после того, как он (премьер-министр Гренландии – ред.) это сказал", - подчеркнул собеседник агентства.Он уточнил, что запрет населению заводить детей был исключен из закона о геноциде. Осталась только явная готовность убивать население. "И они изменили это через две недели после заявления премьер-министра Гренландии. В общем, они пришли к выводу, что либо они должны это (закон - ред.) изменить, либо они должны привлечь к ответственности бывших министров и так далее", - заключил Броберг. В 1960-1970-х годах в Гренландии разразился скандал, связанный с принудительной контрацепцией среди местного населения, особенно инуитов. Тысячи молодых девушек и женщин подверглись спиральной контрацепции без их полного информирования или согласия. Эта программа, инициированная властями Дании, была направлена на снижение рождаемости. Эта программа была официально признана проблемной и колониальной практикой правительством Дании и властями Гренландии. В 2022 году премьер-министр Дании Метте Фредериксен принесла официальные извинения за эту политику, признав, что она нарушала права человека и наносила вред инуитскому населению. Также в Гренландии начались дискуссии о необходимости компенсаций и дальнейшего исследования последствий этих действий. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1993937302.html

https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1993943458.html

https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1993945804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гренландия, дания, пеле броберг, метте фредериксен, дональд трамп