https://ria.ru/20250119/gorlovka-1994496187.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 19.01.2025

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило в Telegram-канале управление администрации... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T17:46:00+03:00

2025-01-19T17:46:00+03:00

2025-01-19T17:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

горловка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) - 17.05 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении управления. По данным ведомства, ВСУ с 14.40 по 16.20 мск также обстреляли Никитовский район восемью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе три кассетных. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20250119/gorlovka-1994474798.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины