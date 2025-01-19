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Украинские войска с начала суток пять раз обстреляли Горловку - РИА Новости, 19.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/gorlovka-1994474798.html
Украинские войска с начала суток пять раз обстреляли Горловку
Украинские войска с начала суток пять раз обстреляли Горловку - РИА Новости, 19.01.2025
Украинские войска с начала суток пять раз обстреляли Горловку
Украинские войска с начала суток пять раз обстреляли донецкую Горловку, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, применив в том числе... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T14:43:00+03:00
2025-01-19T14:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска с начала суток пять раз обстреляли донецкую Горловку, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, применив в том числе кассетные боеприпасы, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.40 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм... 10.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 мм... 11:20 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм... 12.40 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм... 13.35 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - сообщается в Telegram-канале управления. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20250118/gorlovka-1994359654.html
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горловка
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО
Украинские войска с начала суток пять раз обстреляли Горловку

Власти ДНР: ВСУ с начала суток пять раз обстреляли Горловку

© РИА НовостиПоследствия атаки со стороны ВСУ в Горловке
Последствия атаки со стороны ВСУ в Горловке - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости
Последствия атаки со стороны ВСУ в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска с начала суток пять раз обстреляли донецкую Горловку, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, применив в том числе кассетные боеприпасы, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.40 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм... 10.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 мм... 11:20 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм... 12.40 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм... 13.35 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - сообщается в Telegram-канале управления.
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18 января, 12:54
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСтиролНАТО
 
 
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