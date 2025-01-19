Украинские войска с начала суток пять раз обстреляли Горловку
Власти ДНР: ВСУ с начала суток пять раз обстреляли Горловку
© РИА НовостиПоследствия атаки со стороны ВСУ в Горловке
© РИА Новости
Последствия атаки со стороны ВСУ в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска с начала суток пять раз обстреляли донецкую Горловку, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, применив в том числе кассетные боеприпасы, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.40 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм... 10.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 мм... 11:20 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм... 12.40 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм... 13.35 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - сообщается в Telegram-канале управления.
При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
18 января, 12:54
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.