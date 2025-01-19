https://ria.ru/20250119/gmail-1994423421.html
В Госдуме посоветовали переходить с Gmail на российские аналоги
В Госдуме посоветовали переходить с Gmail на российские аналоги - РИА Новости, 19.01.2025
В Госдуме посоветовали переходить с Gmail на российские аналоги
Gmail крайне небезопасен для хранения любой конфиденциальной информации, альтернативой может стать переход на отечественные аналоги, которые активно развиваются РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T02:54:00+03:00
2025-01-19T02:54:00+03:00
2025-01-19T02:57:00+03:00
общество
технологии
россия
антон немкин (депутат)
google
госдума рф
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Gmail крайне небезопасен для хранения любой конфиденциальной информации, альтернативой может стать переход на отечественные аналоги, которые активно развиваются и предлагают конкурентоспособные решения, считает член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Количество российских пользователей, которые по-прежнему пользуются сервисами Google, тем же Gmail, планомерно падает, однако все еще велико. И более того, многие по-прежнему хранят там важные данные, несмотря на проблемы со входом и двухфакторной аутентификацией, которые уже сейчас фиксируются в России. Это по факту развязывает руки мошенникам и делает Gmail крайне небезопасным для хранения любой конфиденциальной информации. Игнорировать этот факт не стоит - риск потерять все свои данные слишком велик", - сказал он РИА Новости. По мнению парламентария, нужно четко понимать, что продолжать пользоваться продуктами зарубежных вендоров в любом формате — крайне небезопасно. "Как минимум, потому что предположить, какие антироссийские шаги они примут даже в обозримом будущем, сложно. Альтернативой может стать переход на отечественные аналоги, которые активно развиваются и предлагают конкурентоспособные решения. Такие сервисы обеспечивают не только стабильность работы на территории России, но и дополнительные меры защиты данных, соответствующие локальным стандартам информационной безопасности", - подчеркнул Немкин. Как отметил депутат, многие отечественные сервисы уже предлагают интеграцию с популярными инструментами, что делает переход менее болезненным для пользователей, привыкших к экосистеме Google. Немкин напомнил, что важно учитывать необходимость комплексного подхода к защите данных: регулярное обновление паролей, использование надежных способов аутентификации и резервное копирование информации на локальные устройства или облачные сервисы, которые имеют надежную репутацию в нашей стране. По его мнению, учитывая текущие реалии, это не только вопрос удобства, но и гарантия сохранности личной и корпоративной информации, которая может быть под угрозой, и решение отказаться от рискованных сервисов сейчас — это вклад в долгосрочную безопасность данных. "Политика Google, которой он придерживается последние годы, планомерно ведет к тому, что количество сбоев в работе ИТ-гиганта в России будет расти - по его же инициативе. Также будет расти и количество проблем с безопасностью, вплоть до невозможности использовать сервисы, к которым успели привыкнуть пользователи", - считает Немкин.
https://ria.ru/20240428/moshenniki-1942873645.html
https://ria.ru/20241204/opasnost-1987333588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, антон немкин (депутат), google, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Антон Немкин (депутат), Google, Госдума РФ
В Госдуме посоветовали переходить с Gmail на российские аналоги
Депутат Немкин: Gmail небезопасен для хранения любой конфиденциальной информации
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Gmail крайне небезопасен для хранения любой конфиденциальной информации, альтернативой может стать переход на отечественные аналоги, которые активно развиваются и предлагают конкурентоспособные решения, считает член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"Количество российских пользователей, которые по-прежнему пользуются сервисами Google, тем же Gmail, планомерно падает, однако все еще велико. И более того, многие по-прежнему хранят там важные данные, несмотря на проблемы со входом и двухфакторной аутентификацией, которые уже сейчас фиксируются в России. Это по факту развязывает руки мошенникам и делает Gmail крайне небезопасным для хранения любой конфиденциальной информации. Игнорировать этот факт не стоит - риск потерять все свои данные слишком велик", - сказал он РИА Новости.
По мнению парламентария, нужно четко понимать, что продолжать пользоваться продуктами зарубежных вендоров в любом формате — крайне небезопасно.
"Как минимум, потому что предположить, какие антироссийские шаги они примут даже в обозримом будущем, сложно. Альтернативой может стать переход на отечественные аналоги, которые активно развиваются и предлагают конкурентоспособные решения. Такие сервисы обеспечивают не только стабильность работы на территории России
, но и дополнительные меры защиты данных, соответствующие локальным стандартам информационной безопасности", - подчеркнул Немкин
.
Как отметил депутат, многие отечественные сервисы уже предлагают интеграцию с популярными инструментами, что делает переход менее болезненным для пользователей, привыкших к экосистеме Google
.
Немкин напомнил, что важно учитывать необходимость комплексного подхода к защите данных: регулярное обновление паролей, использование надежных способов аутентификации и резервное копирование информации на локальные устройства или облачные сервисы, которые имеют надежную репутацию в нашей стране. По его мнению, учитывая текущие реалии, это не только вопрос удобства, но и гарантия сохранности личной и корпоративной информации, которая может быть под угрозой, и решение отказаться от рискованных сервисов сейчас — это вклад в долгосрочную безопасность данных.
"Политика Google, которой он придерживается последние годы, планомерно ведет к тому, что количество сбоев в работе ИТ-гиганта в России будет расти - по его же инициативе. Также будет расти и количество проблем с безопасностью, вплоть до невозможности использовать сервисы, к которым успели привыкнуть пользователи", - считает Немкин.