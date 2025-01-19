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В Берлине арестовали бросавшего камни в здания официальных ведомств мужчину

В Берлине арестовали бросавшего камни в здания официальных ведомств мужчину - РИА Новости, 19.01.2025

В Берлине арестовали бросавшего камни в здания официальных ведомств мужчину

Мужчину, неоднократно бросавшего камни в официальные ведомства в Берлине, взяли под стражу, сообщила полиция германской столицы. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T23:18:00+03:00

2025-01-19T23:18:00+03:00

2025-01-19T23:19:00+03:00

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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Мужчину, неоднократно бросавшего камни в официальные ведомства в Берлине, взяли под стражу, сообщила полиция германской столицы. Отмечается, что в воскресенье днем по итогам суда по делам о массовых беспорядках был выдан ордер на арест 48-летнего мужчины. "В настоящее время он находится под стражей", - говорится в релизе правоохранителей. Уточняется, что мужчину арестовали после порчи имущества в правительственном квартале Берлина. "Вчера днем мужчина после нанесения повреждений был задержан в Тиргартене. По словам очевидцев, 48-летний мужчина бросил булыжник в стеклянную входную дверь дома Пауля Лёбе (вспомогательное здание парламента ФРГ в правительственном квартале Берлина - ред.) на Конрад-Аденауэр-штрассе около 12.10 (14.10 мск) и повредил ее", - пояснила полиция, добавив, что члены оперативной группы задержали подозреваемого и изъяли булыжник в качестве доказательства преступления. Предполагается, что он совершил преступление по политическим мотивам. При этом в ходе расследования выяснилось, что 10 января 2025 года этот же человек уже наносил ущерб зданию Федерального министерства внутренних дел и внутренних войск, бросая булыжники. По информации немецкой газеты Bild, мужчина, бросавший камни, является уроженцем Сирии, он признал, что бросал камни в здания Конституционный суда, министерства внутренних дел и ведомство канцлера. Таким образом, по его словам, он хотел привлечь внимание к своей конституционной жалобе, которую он подавал. Как добавляет издание со ссылкой на следователей, во время нападений в Берлине мужчина высказывался по событиям в секторе Газа и требовал поговорить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По информации газеты, камни, брошенные подозреваемым, нанесли ущерб имуществу, в том числе повредили фасады зданий и окна на входе. В трех предыдущих случаях после окончания полицейских мер или после вынесения приговора его освобождали.

https://ria.ru/20250107/bank-1992732499.html

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в мире, германия, берлин (город), сирия