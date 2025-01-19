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Минздрав Газы сообщил о 14 погибших при израильских ударах за сутки - РИА Новости, 19.01.2025
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14:23 19.01.2025 (обновлено: 14:24 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/gaza-1994473136.html
Минздрав Газы сообщил о 14 погибших при израильских ударах за сутки
Минздрав Газы сообщил о 14 погибших при израильских ударах за сутки - РИА Новости, 19.01.2025
Минздрав Газы сообщил о 14 погибших при израильских ударах за сутки
Четырнадцать человек погибли, 25 пострадали в секторе Газа за минувшие сутки из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T14:23:00+03:00
2025-01-19T14:24:00+03:00
в мире
израиль
сектор газа
хамас
армия обороны израиля (цахал)
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КАИР, 19 янв - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли, 25 пострадали в секторе Газа за минувшие сутки из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения Газы. "За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 14 погибших и 25 пострадавших из-за израильской агрессии против сектора Газа", - говорится в заявлении минздрава Газы. По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 46 913, пострадали более 110 тысяч человек. Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после получения списка освобождаемых заложников от ХАМАС сообщила, что прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 11.15 (12.15 мск) в воскресенье. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250119/zalozhniki-1994447355.html
https://ria.ru/20250119/khamas-1994471252.html
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в мире, израиль, сектор газа, хамас, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Сектор Газа, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Минздрав Газы сообщил о 14 погибших при израильских ударах за сутки

Минздрав Газы: при ударах Израиля за сутки погибли 14 человек, 25 пострадали

© AP Photo / Tsafrir AbayovДым над местом израильского авиаудара в секторе Газа
Дым над местом израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Дым над местом израильского авиаудара в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 19 янв - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли, 25 пострадали в секторе Газа за минувшие сутки из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения Газы.
"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 14 погибших и 25 пострадавших из-за израильской агрессии против сектора Газа", - говорится в заявлении минздрава Газы.
Фото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
ХАМАС объяснило задержку с передачей имен освобождаемых заложников
Вчера, 10:06
По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 46 913, пострадали более 110 тысяч человек.
Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после получения списка освобождаемых заложников от ХАМАС сообщила, что прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 11.15 (12.15 мск) в воскресенье.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
ХАМАС будет освобождать заложников еженедельно, сообщили СМИ
Вчера, 14:12
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Министр нацбезопасности Израиля подал заявление об отставке
Вчера, 11:40
 
В миреИзраильСектор ГазаХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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