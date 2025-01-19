https://ria.ru/20250119/gaza-1994473136.html

Минздрав Газы сообщил о 14 погибших при израильских ударах за сутки

Минздрав Газы сообщил о 14 погибших при израильских ударах за сутки - РИА Новости, 19.01.2025

Минздрав Газы сообщил о 14 погибших при израильских ударах за сутки

Четырнадцать человек погибли, 25 пострадали в секторе Газа за минувшие сутки из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T14:23:00+03:00

2025-01-19T14:23:00+03:00

2025-01-19T14:24:00+03:00

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КАИР, 19 янв - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли, 25 пострадали в секторе Газа за минувшие сутки из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения Газы. "За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 14 погибших и 25 пострадавших из-за израильской агрессии против сектора Газа", - говорится в заявлении минздрава Газы. По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 46 913, пострадали более 110 тысяч человек. Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после получения списка освобождаемых заложников от ХАМАС сообщила, что прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 11.15 (12.15 мск) в воскресенье. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250119/zalozhniki-1994447355.html

https://ria.ru/20250119/khamas-1994471252.html

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в мире, израиль, сектор газа, хамас, армия обороны израиля (цахал)