https://ria.ru/20250119/gaza-1994458025.html

Нетаньяху сообщил о начале перемирия в секторе Газа

Нетаньяху сообщил о начале перемирия в секторе Газа - РИА Новости, 19.01.2025

Нетаньяху сообщил о начале перемирия в секторе Газа

Прекращение огня в секторе Газа вступает в силу, заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху после получения от ХАМАС списка освобождаемых... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T12:14:00+03:00

2025-01-19T12:14:00+03:00

2025-01-19T15:24:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв — РИА Новости. Прекращение огня в секторе Газа вступает в силу, заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху после получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников. "Согласно плану освобождения похищенных, прекращение огня в рамках первого этапа сделки по сектору Газа вступит в силу в 11:15", — говорится в сообщении.Режим прекращения огня должен был вступить в силу с 08:30, но власти Израиля увязывали это с получением от ХАМАС списка заложников, которых палестинское движение обещало освободить сегодня. В ХАМАС задержку объяснили техническими причинами и заявили, что передали список Израилю. Канцелярия Нетаньяху официально подтвердила его получение.В списке значатся имена трех удерживаемых ХАМАС женщин. В обмен из израильских тюрем освободят 90 палестинок, сообщила Государственная информационная служба Египта.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.

https://ria.ru/20250116/netanyakhu-1993895196.html

https://ria.ru/20250118/palestina-1994396570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, сектор газа