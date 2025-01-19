Нетаньяху сообщил о начале перемирия в секторе Газа
Премьер Израиля Нетаньяху сообщил о начале перемирия в секторе Газа
© Getty Images / Anadolu/Mostafa AlkharoufДым над жилыми домами после израильских атак на северные районы сектора Газа
© Getty Images / Anadolu/Mostafa Alkharouf
Дым над жилыми домами после израильских атак на северные районы сектора Газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв — РИА Новости. Прекращение огня в секторе Газа вступает в силу, заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху после получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников.
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"Согласно плану освобождения похищенных, прекращение огня в рамках первого этапа сделки по сектору Газа вступит в силу в 11:15", — говорится в сообщении.
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Режим прекращения огня должен был вступить в силу с 08:30, но власти Израиля увязывали это с получением от ХАМАС списка заложников, которых палестинское движение обещало освободить сегодня. В ХАМАС задержку объяснили техническими причинами и заявили, что передали список Израилю. Канцелярия Нетаньяху официально подтвердила его получение.
В списке значатся имена трех удерживаемых ХАМАС женщин. В обмен из израильских тюрем освободят 90 палестинок, сообщила Государственная информационная служба Египта.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.