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Нетаньяху сообщил о начале перемирия в секторе Газа - РИА Новости, 19.01.2025
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12:14 19.01.2025 (обновлено: 15:24 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/gaza-1994458025.html
Нетаньяху сообщил о начале перемирия в секторе Газа
Нетаньяху сообщил о начале перемирия в секторе Газа - РИА Новости, 19.01.2025
Нетаньяху сообщил о начале перемирия в секторе Газа
Прекращение огня в секторе Газа вступает в силу, заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху после получения от ХАМАС списка освобождаемых... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T12:14:00+03:00
2025-01-19T15:24:00+03:00
в мире
биньямин нетаньяху
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв — РИА Новости. Прекращение огня в секторе Газа вступает в силу, заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху после получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников. &quot;Согласно плану освобождения похищенных, прекращение огня в рамках первого этапа сделки по сектору Газа вступит в силу в 11:15&quot;, — говорится в сообщении.Режим прекращения огня должен был вступить в силу с 08:30, но власти Израиля увязывали это с получением от ХАМАС списка заложников, которых палестинское движение обещало освободить сегодня. В ХАМАС задержку объяснили техническими причинами и заявили, что передали список Израилю. Канцелярия Нетаньяху официально подтвердила его получение.В списке значатся имена трех удерживаемых ХАМАС женщин. В обмен из израильских тюрем освободят 90 палестинок, сообщила Государственная информационная служба Египта.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
https://ria.ru/20250116/netanyakhu-1993895196.html
https://ria.ru/20250118/palestina-1994396570.html
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в мире, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, сектор газа
В мире, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Сектор Газа
Нетаньяху сообщил о начале перемирия в секторе Газа

Премьер Израиля Нетаньяху сообщил о начале перемирия в секторе Газа

© Getty Images / Anadolu/Mostafa AlkharoufДым над жилыми домами после израильских атак на северные районы сектора Газа
Дым над жилыми домами после израильских атак на северные районы сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Mostafa Alkharouf
Дым над жилыми домами после израильских атак на северные районы сектора Газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв — РИА Новости. Прекращение огня в секторе Газа вступает в силу, заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху после получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников.
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"Согласно плану освобождения похищенных, прекращение огня в рамках первого этапа сделки по сектору Газа вступит в силу в 11:15", — говорится в сообщении.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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Режим прекращения огня должен был вступить в силу с 08:30, но власти Израиля увязывали это с получением от ХАМАС списка заложников, которых палестинское движение обещало освободить сегодня. В ХАМАС задержку объяснили техническими причинами и заявили, что передали список Израилю. Канцелярия Нетаньяху официально подтвердила его получение.
В списке значатся имена трех удерживаемых ХАМАС женщин. В обмен из израильских тюрем освободят 90 палестинок, сообщила Государственная информационная служба Египта.
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Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
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