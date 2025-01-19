https://ria.ru/20250119/gaza-1994452236.html

В Газе заявили о гибели восьми человек при израильском обстреле

В Газе заявили о гибели восьми человек при израильском обстреле - РИА Новости, 19.01.2025

В Газе заявили о гибели восьми человек при израильском обстреле

Восемь человек погибли, 25 пострадали в воскресенье утром при израильском обстреле двух районов в секторе Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa со... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T10:58:00+03:00

2025-01-19T10:58:00+03:00

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КАИР, 19 янв — РИА Новости. Восемь человек погибли, 25 пострадали в воскресенье утром при израильском обстреле двух районов в секторе Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa со ссылкой на гражданскую оборону Газы. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в воскресенье нанесла серию ударов по объектам палестинских радикалов в секторе Газа. "С момента объявления о вступлении в силу прекращения огня до 09:30 воскресенья в секторе Газа погибли восемь человек, 25 ранены", - говорится в заявлении гражданской обороны сектора. Спасатели сообщили, что пять человек погибли в городе Газа, трое - на севере анклава. Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что прекращение огня в секторе Газа не вступит в силу, пока палестинское движение ХАМАС не выполнит обязательство по сделке и не предоставит список освобождаемых заложников. ХАМАС сообщило, что подтверждает соблюдение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, а задержка с передачей Израилю имен первых трех заложников, которые должны быть отпущены с вступлением в силу перемирия в воскресенье, связана с техническими проблемами на местах.

https://ria.ru/20250119/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250118/izrail-1994198202.html

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа, армия обороны израиля (цахал)