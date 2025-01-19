В Газе заявили о гибели восьми человек при израильском обстреле
Al Aqsa: при израильском обстреле двух районов в Газе погибли восемь человек
© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 19 янв — РИА Новости. Восемь человек погибли, 25 пострадали в воскресенье утром при израильском обстреле двух районов в секторе Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa со ссылкой на гражданскую оборону Газы.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в воскресенье нанесла серию ударов по объектам палестинских радикалов в секторе Газа.
"С момента объявления о вступлении в силу прекращения огня до 09:30 воскресенья в секторе Газа погибли восемь человек, 25 ранены", - говорится в заявлении гражданской обороны сектора.
Спасатели сообщили, что пять человек погибли в городе Газа, трое - на севере анклава.
Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что прекращение огня в секторе Газа не вступит в силу, пока палестинское движение ХАМАС не выполнит обязательство по сделке и не предоставит список освобождаемых заложников.
ХАМАС сообщило, что подтверждает соблюдение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, а задержка с передачей Израилю имен первых трех заложников, которые должны быть отпущены с вступлением в силу перемирия в воскресенье, связана с техническими проблемами на местах.
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