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В Газе заявили о гибели восьми человек при израильском обстреле - РИА Новости, 19.01.2025
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10:58 19.01.2025 (обновлено: 11:00 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/gaza-1994452236.html
В Газе заявили о гибели восьми человек при израильском обстреле
В Газе заявили о гибели восьми человек при израильском обстреле - РИА Новости, 19.01.2025
В Газе заявили о гибели восьми человек при израильском обстреле
Восемь человек погибли, 25 пострадали в воскресенье утром при израильском обстреле двух районов в секторе Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa со... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T10:58:00+03:00
2025-01-19T11:00:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
сектор газа
армия обороны израиля (цахал)
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КАИР, 19 янв — РИА Новости. Восемь человек погибли, 25 пострадали в воскресенье утром при израильском обстреле двух районов в секторе Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa со ссылкой на гражданскую оборону Газы. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в воскресенье нанесла серию ударов по объектам палестинских радикалов в секторе Газа. "С момента объявления о вступлении в силу прекращения огня до 09:30 воскресенья в секторе Газа погибли восемь человек, 25 ранены", - говорится в заявлении гражданской обороны сектора. Спасатели сообщили, что пять человек погибли в городе Газа, трое - на севере анклава. Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что прекращение огня в секторе Газа не вступит в силу, пока палестинское движение ХАМАС не выполнит обязательство по сделке и не предоставит список освобождаемых заложников. ХАМАС сообщило, что подтверждает соблюдение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, а задержка с передачей Израилю имен первых трех заложников, которые должны быть отпущены с вступлением в силу перемирия в воскресенье, связана с техническими проблемами на местах.
https://ria.ru/20250119/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250118/izrail-1994198202.html
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в мире, израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Сектор Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В Газе заявили о гибели восьми человек при израильском обстреле

Al Aqsa: при израильском обстреле двух районов в Газе погибли восемь человек

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 19 янв — РИА Новости. Восемь человек погибли, 25 пострадали в воскресенье утром при израильском обстреле двух районов в секторе Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa со ссылкой на гражданскую оборону Газы.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в воскресенье нанесла серию ударов по объектам палестинских радикалов в секторе Газа.
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"С момента объявления о вступлении в силу прекращения огня до 09:30 воскресенья в секторе Газа погибли восемь человек, 25 ранены", - говорится в заявлении гражданской обороны сектора.
Спасатели сообщили, что пять человек погибли в городе Газа, трое - на севере анклава.
Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что прекращение огня в секторе Газа не вступит в силу, пока палестинское движение ХАМАС не выполнит обязательство по сделке и не предоставит список освобождаемых заложников.
ХАМАС сообщило, что подтверждает соблюдение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, а задержка с передачей Израилю имен первых трех заложников, которые должны быть отпущены с вступлением в силу перемирия в воскресенье, связана с техническими проблемами на местах.
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В миреИзраильХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Сектор ГазаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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