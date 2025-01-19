https://ria.ru/20250119/gaza-1994450461.html

Израиль заявил об ударах по объектам в Газе

Израиль заявил об ударах по объектам в Газе - РИА Новости, 19.01.2025

Израиль заявил об ударах по объектам в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье нанесла серию ударов по объектам палестинских радикалов в секторе Газа на фоне не начавшегося режима прекращения... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T10:40:00+03:00

2025-01-19T10:40:00+03:00

2025-01-19T10:51:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье нанесла серию ударов по объектам палестинских радикалов в секторе Газа на фоне не начавшегося режима прекращения огня в рамках согласованной сделки по освобождению заложников, сообщила армейская пресс-служба. "ЦАХАЛ продолжает действовать даже сейчас и атаковать террористические объекты в секторе Газа. Некоторое время назад ряд террористических объектов на севере и в центре сектора Газа подвергся артиллерийскому и авиационному обстрелу. ЦАХАЛ продолжает быть готовым к обороне и нападению и не допустит нанесения вреда безопасности жителей Государства Израиль", - говорится в сообщении. В воскресенье в 8.30 утра (9.30 мск) в секторе Газа должен был вступить в силу режим прекращения огня в рамках сделки по освобождению израильских заложников. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское движение ХАМАС в нарушение договоренностей до сих пор не предоставило список первых заложниц, которых должны освободить в первый день прекращения огня. Пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари предупредил, что прекращение огня не начнется, пока ХАМАС не выполнит обязательства и не предоставит список заложников для освобождения. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250119/zalozhniki-1994447355.html

https://ria.ru/20250119/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250118/izrail-1994198202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, катар, египет, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024