https://ria.ru/20250119/gaza-1994450461.html
Израиль заявил об ударах по объектам в Газе
Израиль заявил об ударах по объектам в Газе - РИА Новости, 19.01.2025
Израиль заявил об ударах по объектам в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье нанесла серию ударов по объектам палестинских радикалов в секторе Газа на фоне не начавшегося режима прекращения... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T10:40:00+03:00
2025-01-19T10:40:00+03:00
2025-01-19T10:51:00+03:00
в мире
израиль
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биньямин нетаньяху
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье нанесла серию ударов по объектам палестинских радикалов в секторе Газа на фоне не начавшегося режима прекращения огня в рамках согласованной сделки по освобождению заложников, сообщила армейская пресс-служба. "ЦАХАЛ продолжает действовать даже сейчас и атаковать террористические объекты в секторе Газа. Некоторое время назад ряд террористических объектов на севере и в центре сектора Газа подвергся артиллерийскому и авиационному обстрелу. ЦАХАЛ продолжает быть готовым к обороне и нападению и не допустит нанесения вреда безопасности жителей Государства Израиль", - говорится в сообщении. В воскресенье в 8.30 утра (9.30 мск) в секторе Газа должен был вступить в силу режим прекращения огня в рамках сделки по освобождению израильских заложников. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское движение ХАМАС в нарушение договоренностей до сих пор не предоставило список первых заложниц, которых должны освободить в первый день прекращения огня. Пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари предупредил, что прекращение огня не начнется, пока ХАМАС не выполнит обязательства и не предоставит список заложников для освобождения. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250119/zalozhniki-1994447355.html
https://ria.ru/20250119/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250118/izrail-1994198202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, катар, египет, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Катар, Египет, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль заявил об ударах по объектам в Газе
ЦАХАЛ заявила о серии ударов по объектам в секторе Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье нанесла серию ударов по объектам палестинских радикалов в секторе Газа на фоне не начавшегося режима прекращения огня в рамках согласованной сделки по освобождению заложников, сообщила армейская пресс-служба.
"ЦАХАЛ продолжает действовать даже сейчас и атаковать террористические объекты в секторе Газа. Некоторое время назад ряд террористических объектов на севере и в центре сектора Газа подвергся артиллерийскому и авиационному обстрелу. ЦАХАЛ продолжает быть готовым к обороне и нападению и не допустит нанесения вреда безопасности жителей Государства Израиль", - говорится в сообщении.
В воскресенье в 8.30 утра (9.30 мск) в секторе Газа должен был вступить в силу режим прекращения огня в рамках сделки по освобождению израильских заложников. Премьер Биньямин Нетаньяху
заявил, что палестинское движение ХАМАС
в нарушение договоренностей до сих пор не предоставило список первых заложниц, которых должны освободить в первый день прекращения огня.
Пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари предупредил, что прекращение огня не начнется, пока ХАМАС не выполнит обязательства и не предоставит список заложников для освобождения.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль
и движение ХАМАС - при посредничестве Катара
, Египта
и США
договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан
и Йемен
, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном
.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире
. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.