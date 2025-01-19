ЦАХАЛ подтвердила условие для начала прекращения огня в Газе
ЦАХАЛ не начнет прекращение огня в Газе без передачи ХАМАС списка заложников
© AP Photo / Markus SchreiberЛюди с фотографиями удерживаемых ХАМАС заложников во время митинга
© AP Photo / Markus Schreiber
Люди с фотографиями удерживаемых ХАМАС заложников во время митинга. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв — РИА Новости. Прекращение огня в секторе Газа не вступит в силу, пока палестинское движение ХАМАС не выполнит обязательство по сделке и не предоставит список освобождаемых заложников, заявил в воскресенье пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
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"По состоянию на утро ХАМАС не выполняет своих обязательств. Израилю до сих не был передан список освобождаемых заложниц, что является нарушением соглашения. По распоряжению премьер-министра, прекращение огня не вступит в силу, пока ХАМАС не выполняет своих обязательств. ЦАХАЛ продолжает удары и в эти минуты", - заявил Хагари на брифинге.
В воскресенье в 8.30 утра (9.30 мск) в секторе Газа должен был вступить в силу режим прекращения огня в рамках сделки по освобождению заложников, в число которых входят также и тела погибших израильтян. Ранее портал Ynet сообщал, что ХАМАС задерживает передачу списка заложников, которые должны быть освобождены в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа с Израилем, по техническим причинам. Нетаньяху позднее заявил, что прекращение огня в Газе не начнется до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников, его слова привел офис премьера Израиля.