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ЦАХАЛ подтвердила условие для начала прекращения огня в Газе - РИА Новости, 19.01.2025
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09:44 19.01.2025 (обновлено: 10:14 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/gaza-1994442046.html
ЦАХАЛ подтвердила условие для начала прекращения огня в Газе
ЦАХАЛ подтвердила условие для начала прекращения огня в Газе - РИА Новости, 19.01.2025
ЦАХАЛ подтвердила условие для начала прекращения огня в Газе
Прекращение огня в секторе Газа не вступит в силу, пока палестинское движение ХАМАС не выполнит обязательство по сделке и не предоставит список освобождаемых... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T09:44:00+03:00
2025-01-19T10:14:00+03:00
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
израиль
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв — РИА Новости. Прекращение огня в секторе Газа не вступит в силу, пока палестинское движение ХАМАС не выполнит обязательство по сделке и не предоставит список освобождаемых заложников, заявил в воскресенье пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."По состоянию на утро ХАМАС не выполняет своих обязательств. Израилю до сих не был передан список освобождаемых заложниц, что является нарушением соглашения. По распоряжению премьер-министра, прекращение огня не вступит в силу, пока ХАМАС не выполняет своих обязательств. ЦАХАЛ продолжает удары и в эти минуты", - заявил Хагари на брифинге.В воскресенье в 8.30 утра (9.30 мск) в секторе Газа должен был вступить в силу режим прекращения огня в рамках сделки по освобождению заложников, в число которых входят также и тела погибших израильтян. Ранее портал Ynet сообщал, что ХАМАС задерживает передачу списка заложников, которые должны быть освобождены в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа с Израилем, по техническим причинам. Нетаньяху позднее заявил, что прекращение огня в Газе не начнется до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников, его слова привел офис премьера Израиля.
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хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, израиль, сектор газа
ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Израиль, Сектор Газа
ЦАХАЛ подтвердила условие для начала прекращения огня в Газе

ЦАХАЛ не начнет прекращение огня в Газе без передачи ХАМАС списка заложников

© AP Photo / Markus SchreiberЛюди с фотографиями удерживаемых ХАМАС заложников во время митинга
Люди с фотографиями удерживаемых ХАМАС заложников во время митинга - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Люди с фотографиями удерживаемых ХАМАС заложников во время митинга. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв — РИА Новости. Прекращение огня в секторе Газа не вступит в силу, пока палестинское движение ХАМАС не выполнит обязательство по сделке и не предоставит список освобождаемых заложников, заявил в воскресенье пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
«
"По состоянию на утро ХАМАС не выполняет своих обязательств. Израилю до сих не был передан список освобождаемых заложниц, что является нарушением соглашения. По распоряжению премьер-министра, прекращение огня не вступит в силу, пока ХАМАС не выполняет своих обязательств. ЦАХАЛ продолжает удары и в эти минуты", - заявил Хагари на брифинге.
В воскресенье в 8.30 утра (9.30 мск) в секторе Газа должен был вступить в силу режим прекращения огня в рамках сделки по освобождению заложников, в число которых входят также и тела погибших израильтян. Ранее портал Ynet сообщал, что ХАМАС задерживает передачу списка заложников, которые должны быть освобождены в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа с Израилем, по техническим причинам. Нетаньяху позднее заявил, что прекращение огня в Газе не начнется до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников, его слова привел офис премьера Израиля.
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