https://ria.ru/20250119/gaza-1994442046.html

ЦАХАЛ подтвердила условие для начала прекращения огня в Газе

ЦАХАЛ подтвердила условие для начала прекращения огня в Газе - РИА Новости, 19.01.2025

ЦАХАЛ подтвердила условие для начала прекращения огня в Газе

Прекращение огня в секторе Газа не вступит в силу, пока палестинское движение ХАМАС не выполнит обязательство по сделке и не предоставит список освобождаемых... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T09:44:00+03:00

2025-01-19T09:44:00+03:00

2025-01-19T10:14:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв — РИА Новости. Прекращение огня в секторе Газа не вступит в силу, пока палестинское движение ХАМАС не выполнит обязательство по сделке и не предоставит список освобождаемых заложников, заявил в воскресенье пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."По состоянию на утро ХАМАС не выполняет своих обязательств. Израилю до сих не был передан список освобождаемых заложниц, что является нарушением соглашения. По распоряжению премьер-министра, прекращение огня не вступит в силу, пока ХАМАС не выполняет своих обязательств. ЦАХАЛ продолжает удары и в эти минуты", - заявил Хагари на брифинге.В воскресенье в 8.30 утра (9.30 мск) в секторе Газа должен был вступить в силу режим прекращения огня в рамках сделки по освобождению заложников, в число которых входят также и тела погибших израильтян. Ранее портал Ynet сообщал, что ХАМАС задерживает передачу списка заложников, которые должны быть освобождены в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа с Израилем, по техническим причинам. Нетаньяху позднее заявил, что прекращение огня в Газе не начнется до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников, его слова привел офис премьера Израиля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, израиль, сектор газа