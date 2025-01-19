Нетаньяху назвал условие для начала прекращения огня в Газе
Нетаньяху: прекращение огня в Газе не начнется без передачи списка заложников
© AP Photo / Markus SchreiberЛюди с фотографиями удерживаемых ХАМАС заложников
© AP Photo / Markus Schreiber
Люди с фотографиями удерживаемых ХАМАС заложников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Прекращение огня в Газе не вступит в силу, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, слова которого приводит его офис.
"Ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел оценку ситуации с безопасностью в связи с задержкой получения списка похищенных, которые, как ожидается, будут освобождены. Премьер-министр проинструктировал ЦАХАЛ, что прекращение огня, которое должно вступить в силу в 08:30, не начнется до тех пор, пока Израиль не получит список освобождаемых заложников, который ХАМАС обязался предоставить", — говорится в сообщении.
По информации портала Ynet, ХАМАС задерживает передачу списка заложников по техническим причинам.
В ХАМАС подтвердили, что задержка вызвана техническими причинами, и заверили, что привержены условиям соглашения.
На этой неделе стороны конфликта в секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Перемирие должно вступить в силу с 19 января.
"Погибали напрасно". США заставили остановить спецоперацию
18 января, 08:00
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступили Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое Израиль и ХАМАС заключили в ноябре 2023 года, оно продержалось всего шесть дней.
Трамп принудил Нетаньяху к капитуляции
16 января, 08:00