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Нетаньяху назвал условие для начала прекращения огня в Газе - РИА Новости, 19.01.2025
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08:54 19.01.2025 (обновлено: 10:24 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/gaza-1994437786.html
Нетаньяху назвал условие для начала прекращения огня в Газе
Нетаньяху назвал условие для начала прекращения огня в Газе - РИА Новости, 19.01.2025
Нетаньяху назвал условие для начала прекращения огня в Газе
Прекращение огня в Газе не вступит в силу, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T08:54:00+03:00
2025-01-19T10:24:00+03:00
в мире
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
биньямин нетаньяху
израиль
сектор газа
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Прекращение огня в Газе не вступит в силу, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, слова которого приводит его офис."Ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел оценку ситуации с безопасностью в связи с задержкой получения списка похищенных, которые, как ожидается, будут освобождены. Премьер-министр проинструктировал ЦАХАЛ, что прекращение огня, которое должно вступить в силу в 08:30, не начнется до тех пор, пока Израиль не получит список освобождаемых заложников, который ХАМАС обязался предоставить", — говорится в сообщении.По информации портала Ynet, ХАМАС задерживает передачу списка заложников по техническим причинам.Как рассказал РИА Новости советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман, Израиль еще не получил имен трех заложниц, которых ХАМАС должен освободить в первый день перемирия.В ХАМАС подтвердили, что задержка вызвана техническими причинами, и заверили, что привержены условиям соглашения.На этой неделе стороны конфликта в секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Перемирие должно вступить в силу с 19 января.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Гарантами соглашения выступили Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое Израиль и ХАМАС заключили в ноябре 2023 года, оно продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250119/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250118/izrail-1994198202.html
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в мире, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, биньямин нетаньяху, израиль, сектор газа
В мире, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Сектор Газа
Нетаньяху назвал условие для начала прекращения огня в Газе

Нетаньяху: прекращение огня в Газе не начнется без передачи списка заложников

© AP Photo / Markus SchreiberЛюди с фотографиями удерживаемых ХАМАС заложников
Люди с фотографиями удерживаемых ХАМАС заложников - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Люди с фотографиями удерживаемых ХАМАС заложников. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Прекращение огня в Газе не вступит в силу, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, слова которого приводит его офис.
"Ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел оценку ситуации с безопасностью в связи с задержкой получения списка похищенных, которые, как ожидается, будут освобождены. Премьер-министр проинструктировал ЦАХАЛ, что прекращение огня, которое должно вступить в силу в 08:30, не начнется до тех пор, пока Израиль не получит список освобождаемых заложников, который ХАМАС обязался предоставить", — говорится в сообщении.
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Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
По информации портала Ynet, ХАМАС задерживает передачу списка заложников по техническим причинам.
Как рассказал РИА Новости советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман, Израиль еще не получил имен трех заложниц, которых ХАМАС должен освободить в первый день перемирия.
В ХАМАС подтвердили, что задержка вызвана техническими причинами, и заверили, что привержены условиям соглашения.
На этой неделе стороны конфликта в секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Перемирие должно вступить в силу с 19 января.
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Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступили Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое Израиль и ХАМАС заключили в ноябре 2023 года, оно продержалось всего шесть дней.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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