Израильские военные начали покидать центр города Рафах в Газе, сообщили СМИ
Al Jazeera: израильские военные начали покидать центр города Рафах на юге Газы
© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские военные в районе Голанских высот
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские военные в районе Голанских высот. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. ЦАХАЛ начала покидать центр города Рафах на юге сектора Газа, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на корреспондента.
"Израильские военные начали выводить свою технику из центра южного города (Рафах. —Прим. ред.)", — говорится в сообщении.
По данным телеканала, израильские военные "отступают в Филадельфийский коридор", который находится на границе Египта и сектора Газа.
В субботу израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что вопреки публикациям в прессе о предполагаемом уходе израильских сил из Филадельфийского коридора на границе сектора Газа и Египта в рамках сделки с движением ХАМАС, Израиль планирует не только сохранить военное присутствие в этой зоне, но даже усилить его.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между еврейским государством и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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