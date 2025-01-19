Рейтинг@Mail.ru
Cпецпосланник Трампа планирует посетить сектор Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/gaza-1994423201.html
Cпецпосланник Трампа планирует посетить сектор Газа, пишут СМИ
Cпецпосланник Трампа планирует посетить сектор Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2025
Cпецпосланник Трампа планирует посетить сектор Газа, пишут СМИ
Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может посетить сектор Газа, чтобы не упускать из под контроля сделку о... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T02:50:00+03:00
2025-01-19T02:50:00+03:00
в мире
израиль
сша
ближний восток
дональд трамп
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987474210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_966dcb4039008444322e1633b2b38287.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может посетить сектор Газа, чтобы не упускать из под контроля сделку о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщил телеканалу NBC News неназванный чиновник, знакомый с ситуацией. "Спецпосланник...Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить сектор Газа в рамках усилий по поддержанию сделки о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС", - заявил телеканалу источник. Как добавил чиновник, Уиткофф также планирует обеспечить почти постоянное присутствие в регионе в течение ближайших недель и месяцев, так как, по его мнению, "вспышки" военных действий могут подорвать соглашение между Израилем и ХАМАС. Чиновник добавил газете, что посещение Газы позволит Уиткоффу самому увидеть динамику на месте. "Нужно сразу оказаться на месте, чтобы сразу затушить проблему в случае ее возникновения", - цитирует издание чиновника. Газета добавляет со ссылкой на неназванного чиновника, что перед администрацией Трампа пока остается вопрос о том, как восстановить Газу, а также куда в это время можно переселить около двух миллионов палестинцев. Одним из мест, куда могут перевезти жителей сектора Газа, может стать Индонезия. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250119/zalozhniki-1994421771.html
https://ria.ru/20250118/izrail-1994404513.html
https://ria.ru/20250116/gaza-1993935046.html
израиль
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987474210_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_258289af8d8effe9b451bb93280808f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Cпецпосланник Трампа планирует посетить сектор Газа, пишут СМИ

NBC News: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф планирует посетить сектор Газа

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может посетить сектор Газа, чтобы не упускать из под контроля сделку о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщил телеканалу NBC News неназванный чиновник, знакомый с ситуацией.
"Спецпосланник...Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить сектор Газа в рамках усилий по поддержанию сделки о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС", - заявил телеканалу источник.
Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Советник Трампа встретился с семьями заложников, похищенных ХАМАС
01:53
Как добавил чиновник, Уиткофф также планирует обеспечить почти постоянное присутствие в регионе в течение ближайших недель и месяцев, так как, по его мнению, "вспышки" военных действий могут подорвать соглашение между Израилем и ХАМАС. Чиновник добавил газете, что посещение Газы позволит Уиткоффу самому увидеть динамику на месте.
"Нужно сразу оказаться на месте, чтобы сразу затушить проблему в случае ее возникновения", - цитирует издание чиновника.
Газета добавляет со ссылкой на неназванного чиновника, что перед администрацией Трампа пока остается вопрос о том, как восстановить Газу, а также куда в это время можно переселить около двух миллионов палестинцев. Одним из мест, куда могут перевезти жителей сектора Газа, может стать Индонезия.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения
Вчера, 20:16
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Белый дом оценил роль команды Трампа в достижении сделки по Газе
16 января, 01:56
 
В миреИзраильСШАБлижний ВостокДональд ТрампХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала