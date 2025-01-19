https://ria.ru/20250119/gaza-1994423201.html

Cпецпосланник Трампа планирует посетить сектор Газа, пишут СМИ

Cпецпосланник Трампа планирует посетить сектор Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2025

Cпецпосланник Трампа планирует посетить сектор Газа, пишут СМИ

Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может посетить сектор Газа, чтобы не упускать из под контроля сделку о... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T02:50:00+03:00

2025-01-19T02:50:00+03:00

2025-01-19T02:50:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может посетить сектор Газа, чтобы не упускать из под контроля сделку о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщил телеканалу NBC News неназванный чиновник, знакомый с ситуацией. "Спецпосланник...Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить сектор Газа в рамках усилий по поддержанию сделки о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС", - заявил телеканалу источник. Как добавил чиновник, Уиткофф также планирует обеспечить почти постоянное присутствие в регионе в течение ближайших недель и месяцев, так как, по его мнению, "вспышки" военных действий могут подорвать соглашение между Израилем и ХАМАС. Чиновник добавил газете, что посещение Газы позволит Уиткоффу самому увидеть динамику на месте. "Нужно сразу оказаться на месте, чтобы сразу затушить проблему в случае ее возникновения", - цитирует издание чиновника. Газета добавляет со ссылкой на неназванного чиновника, что перед администрацией Трампа пока остается вопрос о том, как восстановить Газу, а также куда в это время можно переселить около двух миллионов палестинцев. Одним из мест, куда могут перевезти жителей сектора Газа, может стать Индонезия. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250119/zalozhniki-1994421771.html

https://ria.ru/20250118/izrail-1994404513.html

https://ria.ru/20250116/gaza-1993935046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024