Cпецпосланник Трампа планирует посетить сектор Газа, пишут СМИ
NBC News: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф планирует посетить сектор Газа
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСтив Уиткофф
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может посетить сектор Газа, чтобы не упускать из под контроля сделку о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщил телеканалу NBC News неназванный чиновник, знакомый с ситуацией.
"Спецпосланник...Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить сектор Газа в рамках усилий по поддержанию сделки о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС", - заявил телеканалу источник.
Как добавил чиновник, Уиткофф также планирует обеспечить почти постоянное присутствие в регионе в течение ближайших недель и месяцев, так как, по его мнению, "вспышки" военных действий могут подорвать соглашение между Израилем и ХАМАС. Чиновник добавил газете, что посещение Газы позволит Уиткоффу самому увидеть динамику на месте.
"Нужно сразу оказаться на месте, чтобы сразу затушить проблему в случае ее возникновения", - цитирует издание чиновника.
Газета добавляет со ссылкой на неназванного чиновника, что перед администрацией Трампа пока остается вопрос о том, как восстановить Газу, а также куда в это время можно переселить около двух миллионов палестинцев. Одним из мест, куда могут перевезти жителей сектора Газа, может стать Индонезия.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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