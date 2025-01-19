Премьер Словакии заявил, что не намерен быть слугой Зеленского
Премьер Словакии Фицо заявил, что не собирается быть слугой Зеленского
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 19 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается быть слугой Владимира Зеленского, и подтвердил готовность заблокировать новую финансовую помощь киевским властям от ЕС.
"Зеленский думает, что все должны быть его слугами. В моем случае коса нашла на камень. Роберт Фицо — словацкий премьер, а не украинский слуга", — сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Политик также подтвердил готовность наложить вето на предоставление новой финансовой помощи Евросоюза из-за остановки Украиной транзита газа. По его словам, отказавшись от встречи в Давосе, глава киевского режима дал понять, что не собирается менять свое решение по этому вопросу.
На этой неделе Фицо предложил Зеленскому встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Украинский лидер в очередной раз позволил себе оскорбительное высказывание, заявив, что со словацким премьером невозможно ничего планировать, потому что он "может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи".
Договор о поставках российского газа в Европу через постсоветскую республику истек 31 декабря. Киевские власти отвергли возможность продления этого соглашения, поэтому "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился для этого технической и юридической возможности.
Фицо назвал решение Зеленского политическим капризом и обвинил его в умышленном вреде финансовым интересам Братиславы и Брюсселя, хотя "Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать транзит ни санкции, ни европейское право". Он также пригрозил прекращением поставок электроэнергии в эту страну и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
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