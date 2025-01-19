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Премьер Словакии заявил, что не намерен быть слугой Зеленского - РИА Новости, 19.01.2025
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15:11 19.01.2025 (обновлено: 16:07 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/fitso-1994477088.html
Премьер Словакии заявил, что не намерен быть слугой Зеленского
Премьер Словакии заявил, что не намерен быть слугой Зеленского - РИА Новости, 19.01.2025
Премьер Словакии заявил, что не намерен быть слугой Зеленского
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается быть слугой Владимира Зеленского, и подтвердил готовность заблокировать новую финансовую помощь... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T15:11:00+03:00
2025-01-19T16:07:00+03:00
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словакия
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БРАТИСЛАВА, 19 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается быть слугой Владимира Зеленского, и подтвердил готовность заблокировать новую финансовую помощь киевским властям от ЕС."Зеленский думает, что все должны быть его слугами. В моем случае коса нашла на камень. Роберт Фицо — словацкий премьер, а не украинский слуга", — сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.Политик также подтвердил готовность наложить вето на предоставление новой финансовой помощи Евросоюза из-за остановки Украиной транзита газа. По его словам, отказавшись от встречи в Давосе, глава киевского режима дал понять, что не собирается менять свое решение по этому вопросу.Договор о поставках российского газа в Европу через постсоветскую республику истек 31 декабря. Киевские власти отвергли возможность продления этого соглашения, поэтому "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился для этого технической и юридической возможности.Фицо назвал решение Зеленского политическим капризом и обвинил его в умышленном вреде финансовым интересам Братиславы и Брюсселя, хотя "Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать транзит ни санкции, ни европейское право". Он также пригрозил прекращением поставок электроэнергии в эту страну и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250117/fitso-1994310532.html
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украина, словакия, киев, роберт фицо, владимир зеленский, евросоюз, газпром, в мире, нато, давос
Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Евросоюз, Газпром, В мире, НАТО, Давос
Премьер Словакии заявил, что не намерен быть слугой Зеленского

Премьер Словакии Фицо заявил, что не собирается быть слугой Зеленского

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 19 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается быть слугой Владимира Зеленского, и подтвердил готовность заблокировать новую финансовую помощь киевским властям от ЕС.
"Зеленский думает, что все должны быть его слугами. В моем случае коса нашла на камень. Роберт Фицо — словацкий премьер, а не украинский слуга", — сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
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Политик также подтвердил готовность наложить вето на предоставление новой финансовой помощи Евросоюза из-за остановки Украиной транзита газа. По его словам, отказавшись от встречи в Давосе, глава киевского режима дал понять, что не собирается менять свое решение по этому вопросу.

На этой неделе Фицо предложил Зеленскому встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Украинский лидер в очередной раз позволил себе оскорбительное высказывание, заявив, что со словацким премьером невозможно ничего планировать, потому что он "может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи".

Договор о поставках российского газа в Европу через постсоветскую республику истек 31 декабря. Киевские власти отвергли возможность продления этого соглашения, поэтому "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился для этого технической и юридической возможности.
Фицо назвал решение Зеленского политическим капризом и обвинил его в умышленном вреде финансовым интересам Братиславы и Брюсселя, хотя "Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать транзит ни санкции, ни европейское право". Он также пригрозил прекращением поставок электроэнергии в эту страну и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
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"Почему не простил?" Зеленский дерзко высказался о покушении на Фицо
16 января, 15:34
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
УкраинаСловакияКиевРоберт ФицоВладимир ЗеленскийЕвросоюзГазпромВ миреНАТОДавос
 
 
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