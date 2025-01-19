https://ria.ru/20250119/fitso-1994477088.html

Премьер Словакии заявил, что не намерен быть слугой Зеленского

Премьер Словакии заявил, что не намерен быть слугой Зеленского - РИА Новости, 19.01.2025

Премьер Словакии заявил, что не намерен быть слугой Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается быть слугой Владимира Зеленского, и подтвердил готовность заблокировать новую финансовую помощь... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T15:11:00+03:00

2025-01-19T15:11:00+03:00

2025-01-19T16:07:00+03:00

украина

словакия

киев

роберт фицо

владимир зеленский

евросоюз

газпром

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg

БРАТИСЛАВА, 19 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается быть слугой Владимира Зеленского, и подтвердил готовность заблокировать новую финансовую помощь киевским властям от ЕС."Зеленский думает, что все должны быть его слугами. В моем случае коса нашла на камень. Роберт Фицо — словацкий премьер, а не украинский слуга", — сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.Политик также подтвердил готовность наложить вето на предоставление новой финансовой помощи Евросоюза из-за остановки Украиной транзита газа. По его словам, отказавшись от встречи в Давосе, глава киевского режима дал понять, что не собирается менять свое решение по этому вопросу.Договор о поставках российского газа в Европу через постсоветскую республику истек 31 декабря. Киевские власти отвергли возможность продления этого соглашения, поэтому "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился для этого технической и юридической возможности.Фицо назвал решение Зеленского политическим капризом и обвинил его в умышленном вреде финансовым интересам Братиславы и Брюсселя, хотя "Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать транзит ни санкции, ни европейское право". Он также пригрозил прекращением поставок электроэнергии в эту страну и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250117/fitso-1994310532.html

https://ria.ru/20250116/pokushenie-1994016433.html

украина

словакия

киев

давос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, словакия, киев, роберт фицо, владимир зеленский, евросоюз, газпром, в мире, нато, давос