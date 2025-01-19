https://ria.ru/20250119/evropa-1994472722.html
В Финляндии неожиданно ответили на слова Маска о Европе
В Финляндии неожиданно ответили на слова Маска о Европе - РИА Новости, 19.01.2025
В Финляндии неожиданно ответили на слова Маска о Европе
Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен назвал создание ЕС и НАТО худшими событиями, произошедшими в Европе со времен... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T14:21:00+03:00
2025-01-19T14:21:00+03:00
2025-01-19T14:21:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен назвал создание ЕС и НАТО худшими событиями, произошедшими в Европе со времен Второй мировой войны. Об этом он написал в соцсети Х.Так он отреагировал на пост американского миллиардера Илона Маска о повсеместном пессимизме в Европе, который может привести к ее концу."Честно говоря, надежды нет, если только некоторые страны не начнут выходить из ЕС и НАТО. Это худшее, что случалось на этом континентом со времен Второй мировой войны", — написал Малинен.Эксперт отметил, что Европа сама по себе не плохая, в отличие от коррумпированных европейских лидеров и сильного влияния американского "глубинного государства".Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times отмечала, что европейцы все чаще начинают разочароваться и впадать в отчаяние, что может спровоцировать массовые беспорядки и антиправительственные выступления. Политик также добавила, что считает возникший кризис в Евросоюзе результатом неэффективного внутреннего управления.
https://ria.ru/20250115/evropa-1993712239.html
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в мире, европа, илон маск, евросоюз, нато
В мире, Европа, Илон Маск, Евросоюз, НАТО
В Финляндии неожиданно ответили на слова Маска о Европе
Профессор Малинен назвал создание ЕС и НАТО худшим, что происходило с Европой