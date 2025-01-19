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В Финляндии неожиданно ответили на слова Маска о Европе - РИА Новости, 19.01.2025
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14:21 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/evropa-1994472722.html
В Финляндии неожиданно ответили на слова Маска о Европе
В Финляндии неожиданно ответили на слова Маска о Европе - РИА Новости, 19.01.2025
В Финляндии неожиданно ответили на слова Маска о Европе
Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен назвал создание ЕС и НАТО худшими событиями, произошедшими в Европе со времен... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T14:21:00+03:00
2025-01-19T14:21:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен назвал создание ЕС и НАТО худшими событиями, произошедшими в Европе со времен Второй мировой войны. Об этом он написал в соцсети Х.Так он отреагировал на пост американского миллиардера Илона Маска о повсеместном пессимизме в Европе, который может привести к ее концу."Честно говоря, надежды нет, если только некоторые страны не начнут выходить из ЕС и НАТО. Это худшее, что случалось на этом континентом со времен Второй мировой войны", — написал Малинен.Эксперт отметил, что Европа сама по себе не плохая, в отличие от коррумпированных европейских лидеров и сильного влияния американского "глубинного государства".Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times отмечала, что европейцы все чаще начинают разочароваться и впадать в отчаяние, что может спровоцировать массовые беспорядки и антиправительственные выступления. Политик также добавила, что считает возникший кризис в Евросоюзе результатом неэффективного внутреннего управления.
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в мире, европа, илон маск, евросоюз, нато
В мире, Европа, Илон Маск, Евросоюз, НАТО
В Финляндии неожиданно ответили на слова Маска о Европе

Профессор Малинен назвал создание ЕС и НАТО худшим, что происходило с Европой

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен назвал создание ЕС и НАТО худшими событиями, произошедшими в Европе со времен Второй мировой войны. Об этом он написал в соцсети Х.
Так он отреагировал на пост американского миллиардера Илона Маска о повсеместном пессимизме в Европе, который может привести к ее концу.
«
"Честно говоря, надежды нет, если только некоторые страны не начнут выходить из ЕС и НАТО. Это худшее, что случалось на этом континентом со времен Второй мировой войны", — написал Малинен.
Эксперт отметил, что Европа сама по себе не плохая, в отличие от коррумпированных европейских лидеров и сильного влияния американского "глубинного государства".
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times отмечала, что европейцы все чаще начинают разочароваться и впадать в отчаяние, что может спровоцировать массовые беспорядки и антиправительственные выступления. Политик также добавила, что считает возникший кризис в Евросоюзе результатом неэффективного внутреннего управления.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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