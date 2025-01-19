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Экспорт из России фруктов, орехов и овощей в ЕС упал почти втрое за год - РИА Новости, 19.01.2025
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08:22 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/eksport-1994435891.html
Экспорт из России фруктов, орехов и овощей в ЕС упал почти втрое за год
Экспорт из России фруктов, орехов и овощей в ЕС упал почти втрое за год - РИА Новости, 19.01.2025
Экспорт из России фруктов, орехов и овощей в ЕС упал почти втрое за год
Россия в прошлом году стала почти втрое меньше отправлять в Евросоюз фруктов, орехов и овощей, чем в 2023 году, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T08:22:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Россия в прошлом году стала почти втрое меньше отправлять в Евросоюз фруктов, орехов и овощей, чем в 2023 году, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Суммарные объемы покупок Евросоюзом у России фруктов, орехов, овощей и продуктов их переработки за январь-ноябрь составили 121,1 миллиона евро. Это в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Российских овощей ЕС приобрел на 84 миллиона евро, фруктов и орехов - на 17,1 миллиона, а также продуктов их переработки - почти на 20 миллионов евро. Из фруктово-ореховой товарной группы РФ больше всего экспортировала союзу орехи - на 14,3 миллиона евро. Также на экспорт шли обработанные фрукты и орехи (2 миллиона евро), ягоды (450 тысяч), яблоки и груши (307 тысяч), а также сухофрукты (18 тысяч евро). Российские овощи на европейском рынке за январь-ноябрь были главным образом бобовыми - 50,7 миллиона евро. Также ЕС импортировал спаржу, баклажаны, сельдерей и прочие овощи (13,3 миллиона евро), огурцы (11,8 миллиона), замороженные овощи (5,8 миллиона), лук (1 миллион), сушеные овощи (956 тысяч евро), консервированные овощи (397 тысяч), томаты (47 тысяч), а также морковь, репу, свеклу и другие корнеплоды (34 тысячи евро).
https://ria.ru/20241126/minselkhoz-1985702000.html
https://ria.ru/20240805/prodovolstvie-1964048669.html
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экономика, россия, евросоюз, евростат, продукты
Экономика, Россия, Евросоюз, Евростат, Продукты
Экспорт из России фруктов, орехов и овощей в ЕС упал почти втрое за год

Евростат: РФ стала втрое меньше отправлять в ЕС фруктов, орехов и овощей за год

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОвощная продукция российских фермеров
Овощная продукция российских фермеров - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Овощная продукция российских фермеров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Россия в прошлом году стала почти втрое меньше отправлять в Евросоюз фруктов, орехов и овощей, чем в 2023 году, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Суммарные объемы покупок Евросоюзом у России фруктов, орехов, овощей и продуктов их переработки за январь-ноябрь составили 121,1 миллиона евро. Это в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
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Российских овощей ЕС приобрел на 84 миллиона евро, фруктов и орехов - на 17,1 миллиона, а также продуктов их переработки - почти на 20 миллионов евро.
Из фруктово-ореховой товарной группы РФ больше всего экспортировала союзу орехи - на 14,3 миллиона евро. Также на экспорт шли обработанные фрукты и орехи (2 миллиона евро), ягоды (450 тысяч), яблоки и груши (307 тысяч), а также сухофрукты (18 тысяч евро).
Российские овощи на европейском рынке за январь-ноябрь были главным образом бобовыми - 50,7 миллиона евро. Также ЕС импортировал спаржу, баклажаны, сельдерей и прочие овощи (13,3 миллиона евро), огурцы (11,8 миллиона), замороженные овощи (5,8 миллиона), лук (1 миллион), сушеные овощи (956 тысяч евро), консервированные овощи (397 тысяч), томаты (47 тысяч), а также морковь, репу, свеклу и другие корнеплоды (34 тысячи евро).
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