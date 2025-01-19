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В ДТП с микроавтобусом в Карелии пострадали два человека
В ДТП с микроавтобусом в Карелии пострадали два человека - РИА Новости, 19.01.2025
В ДТП с микроавтобусом в Карелии пострадали два человека
Два человека пострадали в ДТП при съезде в кювет микроавтобуса в Карелии, сообщает республиканское ГУМЧС. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T21:28:00+03:00
2025-01-19T21:28:00+03:00
2025-01-19T21:28:00+03:00
россия
республика карелия
кондопожский район
происшествия
дтп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП при съезде в кювет микроавтобуса в Карелии, сообщает республиканское ГУМЧС. Частный микроавтобус съехал в кювет на 477-м километре федеральной автодороги Р-21 в Кондопожском районе. Микроавтобус следовал по маршруту "Кондопога - Костомукша". "В Кондопожскую Центральную районную больницу госпитализированы два человека, один из которых - ребёнок. Погибших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250109/sud-1992926122.html
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россия, республика карелия, кондопожский район, происшествия, дтп, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Республика Карелия, Кондопожский район, Происшествия, ДТП, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП с микроавтобусом в Карелии пострадали два человека
МЧС: в Карелии микроавтобус съехал в кювет, пострадали два человека