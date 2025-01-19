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В ДТП с микроавтобусом в Карелии пострадали два человека

В ДТП с микроавтобусом в Карелии пострадали два человека - РИА Новости, 19.01.2025

В ДТП с микроавтобусом в Карелии пострадали два человека

Два человека пострадали в ДТП при съезде в кювет микроавтобуса в Карелии, сообщает республиканское ГУМЧС. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T21:28:00+03:00

2025-01-19T21:28:00+03:00

2025-01-19T21:28:00+03:00

россия

республика карелия

кондопожский район

происшествия

дтп

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП при съезде в кювет микроавтобуса в Карелии, сообщает республиканское ГУМЧС. Частный микроавтобус съехал в кювет на 477-м километре федеральной автодороги Р-21 в Кондопожском районе. Микроавтобус следовал по маршруту "Кондопога - Костомукша". "В Кондопожскую Центральную районную больницу госпитализированы два человека, один из которых - ребёнок. Погибших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250109/sud-1992926122.html

россия

республика карелия

кондопожский район

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россия, республика карелия, кондопожский район, происшествия, дтп, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)