https://ria.ru/20250119/dtp-1994425643.html
В Находке пять человек пострадали в лобовом ДТП
В Находке пять человек пострадали в лобовом ДТП - РИА Новости, 19.01.2025
В Находке пять человек пострадали в лобовом ДТП
Пять человек, в том числе два несовершеннолетних, пострадали в результате лобового столкновения автомобилей в приморской Находке, они доставлены в... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T04:19:00+03:00
2025-01-19T04:19:00+03:00
2025-01-19T04:19:00+03:00
происшествия
авто
находка
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Пять человек, в том числе два несовершеннолетних, пострадали в результате лобового столкновения автомобилей в приморской Находке, они доставлены в медучреждение, сообщает полиция Приморья. "Предварительно установлено, что водитель одного из автомобилей, двигаясь со стороны остановки "Моручилище" в направлении остановки "Рыбный порт", выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со вторым автомобилем. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры (один взрослый и двое несовершеннолетних) одного автомобиля, а также женщина-пассажир второго автомобиля. Все они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В настоящее время полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20250118/peterburg-1994364580.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, находка
Происшествия, Авто, Находка
В Находке пять человек пострадали в лобовом ДТП
В лобовом ДТП в Приморье пострадали пять человек, в том числе двое детей
ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Пять человек, в том числе два несовершеннолетних, пострадали в результате лобового столкновения автомобилей в приморской Находке, они доставлены в медучреждение, сообщает полиция Приморья.
"Предварительно установлено, что водитель одного из автомобилей, двигаясь со стороны остановки "Моручилище" в направлении остановки "Рыбный порт", выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со вторым автомобилем. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры (один взрослый и двое несовершеннолетних) одного автомобиля, а также женщина-пассажир второго автомобиля. Все они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В настоящее время полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.