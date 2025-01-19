https://ria.ru/20250119/dtp-1994425643.html

В Находке пять человек пострадали в лобовом ДТП

В Находке пять человек пострадали в лобовом ДТП - РИА Новости, 19.01.2025

В Находке пять человек пострадали в лобовом ДТП

Пять человек, в том числе два несовершеннолетних, пострадали в результате лобового столкновения автомобилей в приморской Находке, они доставлены в... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T04:19:00+03:00

2025-01-19T04:19:00+03:00

2025-01-19T04:19:00+03:00

происшествия

авто

находка

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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Пять человек, в том числе два несовершеннолетних, пострадали в результате лобового столкновения автомобилей в приморской Находке, они доставлены в медучреждение, сообщает полиция Приморья. "Предварительно установлено, что водитель одного из автомобилей, двигаясь со стороны остановки "Моручилище" в направлении остановки "Рыбный порт", выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со вторым автомобилем. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры (один взрослый и двое несовершеннолетних) одного автомобиля, а также женщина-пассажир второго автомобиля. Все они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В настоящее время полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20250118/peterburg-1994364580.html

находка

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, находка