https://ria.ru/20250119/diplomatiya-1994432865.html

Глава РСМД оценил возможность встречи Путина и Трампа

Глава РСМД оценил возможность встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 19.01.2025

Глава РСМД оценил возможность встречи Путина и Трампа

Встреча между лидерами России и США требует тщательной подготовки, для того чтобы просто пожать друг другу руки, саммит не нужен, заявил РИА Новости генеральный РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T07:08:00+03:00

2025-01-19T07:08:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Встреча между лидерами России и США требует тщательной подготовки, для того чтобы просто пожать друг другу руки, саммит не нужен, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. "Что касается саммита, то это не просто встреча. Саммит между президентами России и США требует тщательной подготовки, большой домашней работы. Для того чтобы просто пожать друг другу руки? саммит не нужен", - сказал он. При этом Тимофеев добавил, что "и Москва, и Вашингтон вполне проживут себе без этого саммита, личные отношения и встречи далеко не всегда конвертируются в политические результаты". "В конце прошлого года на традиционном заседании клуба "Валдай" президент России рассказал, в частности, о том, какие хорошие, конструктивные личные отношения у него складывались в свое время с целым рядом мировых лидеров. При этом, улыбаясь, говоря одно, все они параллельно жестко продвигали свои интересы", - заметил собеседник агентства. "Поэтому Путин, как мне кажется, не питает иллюзий относительно личных контактов", - заключил генеральный директор совета. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 20 января в 11.00 мск.

https://ria.ru/20241107/ssha-1982529307.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982544681.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, москва, в мире