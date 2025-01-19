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Глава РСМД оценил возможность встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 19.01.2025
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07:08 19.01.2025 (обновлено: 07:15 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/diplomatiya-1994432865.html
Глава РСМД оценил возможность встречи Путина и Трампа
Глава РСМД оценил возможность встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 19.01.2025
Глава РСМД оценил возможность встречи Путина и Трампа
Встреча между лидерами России и США требует тщательной подготовки, для того чтобы просто пожать друг другу руки, саммит не нужен, заявил РИА Новости генеральный РИА Новости, 19.01.2025
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Встреча между лидерами России и США требует тщательной подготовки, для того чтобы просто пожать друг другу руки, саммит не нужен, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. "Что касается саммита, то это не просто встреча. Саммит между президентами России и США требует тщательной подготовки, большой домашней работы. Для того чтобы просто пожать друг другу руки? саммит не нужен", - сказал он. При этом Тимофеев добавил, что "и Москва, и Вашингтон вполне проживут себе без этого саммита, личные отношения и встречи далеко не всегда конвертируются в политические результаты". "В конце прошлого года на традиционном заседании клуба "Валдай" президент России рассказал, в частности, о том, какие хорошие, конструктивные личные отношения у него складывались в свое время с целым рядом мировых лидеров. При этом, улыбаясь, говоря одно, все они параллельно жестко продвигали свои интересы", - заметил собеседник агентства. "Поэтому Путин, как мне кажется, не питает иллюзий относительно личных контактов", - заключил генеральный директор совета. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 20 января в 11.00 мск.
https://ria.ru/20241107/ssha-1982529307.html
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Россия, США, Москва, В мире
Глава РСМД оценил возможность встречи Путина и Трампа

Гендиректор РСМД Тимофеев: встреча Путина и Трампа требует тщательной подготовки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Встреча между лидерами России и США требует тщательной подготовки, для того чтобы просто пожать друг другу руки, саммит не нужен, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
"Что касается саммита, то это не просто встреча. Саммит между президентами России и США требует тщательной подготовки, большой домашней работы. Для того чтобы просто пожать друг другу руки? саммит не нужен", - сказал он.
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При этом Тимофеев добавил, что "и Москва, и Вашингтон вполне проживут себе без этого саммита, личные отношения и встречи далеко не всегда конвертируются в политические результаты".
"В конце прошлого года на традиционном заседании клуба "Валдай" президент России рассказал, в частности, о том, какие хорошие, конструктивные личные отношения у него складывались в свое время с целым рядом мировых лидеров. При этом, улыбаясь, говоря одно, все они параллельно жестко продвигали свои интересы", - заметил собеседник агентства.
"Поэтому Путин, как мне кажется, не питает иллюзий относительно личных контактов", - заключил генеральный директор совета.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 20 января в 11.00 мск.
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