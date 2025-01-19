https://ria.ru/20250119/dilan-1994428104.html

Черновики песни Боба Дилана ушли с молотка за 508 тысяч долларов

Черновики песни Боба Дилана ушли с молотка за 508 тысяч долларов - РИА Новости, 19.01.2025

Черновики песни Боба Дилана ушли с молотка за 508 тысяч долларов

Черновики песни американского певца Боба Дилана Mr. Tambourine Man, написанной в 1965 году, ушли с молотка за 508 тысяч долларов в США, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T05:23:00+03:00

2025-01-19T05:23:00+03:00

2025-01-19T06:19:00+03:00

сша

теннесси

боб дилан (роберт циммерман)

в мире

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143185/15/1431851504_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_8b776a9f3583b982e12a168d140d157d.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Черновики песни американского певца Боба Дилана Mr. Tambourine Man, написанной в 1965 году, ушли с молотка за 508 тысяч долларов в США, сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions. По данным аукционного дома, торги прошли 18 января в городе Нашвил, штат Теннесси. На сайте аукционного дома можно увидеть фотографии трех листов размера около 28 сантиментов на 22 сантиметра. Текст песни был напечатан на машинке, однако на листах также остались пометки самого Боба Дилана, сделанные синей ручкой. "Три страницы черновиков Боба Дилана к песне Mr. Tambourine Man - проданы за 508 тысяч долларов", - говорится на сайте аукционного дома. На аукционе также продавали одну из гитар певца, письма, фотографии, а также картину, написанную самим Диланом в 1968 году.

https://ria.ru/20241114/ozherele-1983639246.html

https://ria.ru/20201207/dilan-1588051928.html

сша

теннесси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, теннесси, боб дилан (роберт циммерман), в мире