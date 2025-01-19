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Черновики песни Боба Дилана ушли с молотка за 508 тысяч долларов - РИА Новости, 19.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:23 19.01.2025 (обновлено: 06:19 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/dilan-1994428104.html
Черновики песни Боба Дилана ушли с молотка за 508 тысяч долларов
Черновики песни Боба Дилана ушли с молотка за 508 тысяч долларов - РИА Новости, 19.01.2025
Черновики песни Боба Дилана ушли с молотка за 508 тысяч долларов
Черновики песни американского певца Боба Дилана Mr. Tambourine Man, написанной в 1965 году, ушли с молотка за 508 тысяч долларов в США, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T05:23:00+03:00
2025-01-19T06:19:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Черновики песни американского певца Боба Дилана Mr. Tambourine Man, написанной в 1965 году, ушли с молотка за 508 тысяч долларов в США, сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions. По данным аукционного дома, торги прошли 18 января в городе Нашвил, штат Теннесси. На сайте аукционного дома можно увидеть фотографии трех листов размера около 28 сантиментов на 22 сантиметра. Текст песни был напечатан на машинке, однако на листах также остались пометки самого Боба Дилана, сделанные синей ручкой. "Три страницы черновиков Боба Дилана к песне Mr. Tambourine Man - проданы за 508 тысяч долларов", - говорится на сайте аукционного дома. На аукционе также продавали одну из гитар певца, письма, фотографии, а также картину, написанную самим Диланом в 1968 году.
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сша, теннесси, боб дилан (роберт циммерман), в мире
США, Теннесси, Боб Дилан (Роберт Циммерман), В мире, Культура
Черновики песни Боба Дилана ушли с молотка за 508 тысяч долларов

Черновики песни Боба Дилана Mr. Tambourine Man продали за 508 тысяч долларов

© AP Photo / Herve MerliacАмериканский певец Боб Дилан. 24 июня 1981 года
Американский певец Боб Дилан. 24 июня 1981 года - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Herve Merliac
Американский певец Боб Дилан. 24 июня 1981 года. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Черновики песни американского певца Боба Дилана Mr. Tambourine Man, написанной в 1965 году, ушли с молотка за 508 тысяч долларов в США, сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.
По данным аукционного дома, торги прошли 18 января в городе Нашвил, штат Теннесси. На сайте аукционного дома можно увидеть фотографии трех листов размера около 28 сантиментов на 22 сантиметра. Текст песни был напечатан на машинке, однако на листах также остались пометки самого Боба Дилана, сделанные синей ручкой.
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"Три страницы черновиков Боба Дилана к песне Mr. Tambourine Man - проданы за 508 тысяч долларов", - говорится на сайте аукционного дома.
На аукционе также продавали одну из гитар певца, письма, фотографии, а также картину, написанную самим Диланом в 1968 году.
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