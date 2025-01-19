https://ria.ru/20250119/desantniki-1994422262.html

Российские десантники в Херсонской области отметили Крещение

Российские десантники в Херсонской области отметили Крещение - РИА Новости, 19.01.2025

Российские десантники в Херсонской области отметили Крещение

Российские десантники из состава группировки войск "Днепр" приняли участие в праздничном богослужении в одной из часовен Херсонской области и совершили омовения РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T02:03:00+03:00

2025-01-19T02:03:00+03:00

2025-01-19T02:03:00+03:00

религия

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

крещение господне

религиозные праздники

религия

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ГЕНИЧЕСК, 19 янв - РИА Новости. Российские десантники из состава группировки войск "Днепр" приняли участие в праздничном богослужении в одной из часовен Херсонской области и совершили омовения в крещенской купели, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После проведения праздничного богослужения военные священники освятили воду в крещенской купели вблизи часовни и поздравили всех с праздником Крещения Господня. Затем в крещенскую купель смогли окунуться все желающие военнослужащие "крылатой пехоты", как православные, так и исповедующие другие религии", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили сами десантники, главное отличие праздничных крещенских мероприятий в зоне СВО состоит в том, что они хоть и проходят в тыловом районе, но вблизи передовой, это обуславливает характер их проведения - особенно в вопросах безопасности. Также обращает на себя внимание непривычно теплая погода - до плюс 3 градусов.

https://ria.ru/20250118/kreschenie-1922176486.html

https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629221.html

херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), крещение господне, религиозные праздники, религия