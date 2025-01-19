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Российские десантники в Херсонской области отметили Крещение - РИА Новости, 19.01.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
02:03 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/desantniki-1994422262.html
Российские десантники в Херсонской области отметили Крещение
Российские десантники в Херсонской области отметили Крещение - РИА Новости, 19.01.2025
Российские десантники в Херсонской области отметили Крещение
Российские десантники из состава группировки войск "Днепр" приняли участие в праздничном богослужении в одной из часовен Херсонской области и совершили омовения РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T02:03:00+03:00
2025-01-19T02:03:00+03:00
религия
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
крещение господне
религиозные праздники
религия
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ГЕНИЧЕСК, 19 янв - РИА Новости. Российские десантники из состава группировки войск "Днепр" приняли участие в праздничном богослужении в одной из часовен Херсонской области и совершили омовения в крещенской купели, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После проведения праздничного богослужения военные священники освятили воду в крещенской купели вблизи часовни и поздравили всех с праздником Крещения Господня. Затем в крещенскую купель смогли окунуться все желающие военнослужащие "крылатой пехоты", как православные, так и исповедующие другие религии", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили сами десантники, главное отличие праздничных крещенских мероприятий в зоне СВО состоит в том, что они хоть и проходят в тыловом районе, но вблизи передовой, это обуславливает характер их проведения - особенно в вопросах безопасности. Также обращает на себя внимание непривычно теплая погода - до плюс 3 градусов.
https://ria.ru/20250118/kreschenie-1922176486.html
https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629221.html
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Дарья Буймова
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херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), крещение господне, религиозные праздники, религия
Религия, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Крещение Господне, Религиозные праздники, Религия
Российские десантники в Херсонской области отметили Крещение

Российские десантники приняли участие в крещенских купаниях в Херсонской области

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкОбряд освящения воды
Обряд освящения воды - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Обряд освящения воды. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 19 янв - РИА Новости. Российские десантники из состава группировки войск "Днепр" приняли участие в праздничном богослужении в одной из часовен Херсонской области и совершили омовения в крещенской купели, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"После проведения праздничного богослужения военные священники освятили воду в крещенской купели вблизи часовни и поздравили всех с праздником Крещения Господня. Затем в крещенскую купель смогли окунуться все желающие военнослужащие "крылатой пехоты", как православные, так и исповедующие другие религии", - сообщили в военном ведомстве.
Крещение - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Крещение Господне в 2025 году
Вчера, 14:17
Как отметили сами десантники, главное отличие праздничных крещенских мероприятий в зоне СВО состоит в том, что они хоть и проходят в тыловом районе, но вблизи передовой, это обуславливает характер их проведения - особенно в вопросах безопасности. Также обращает на себя внимание непривычно теплая погода - до плюс 3 градусов.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
В зоне СВО открыли часовню в честь святителя Николая
6 января, 05:10
 
РелигияХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Крещение ГосподнеРелигиозные праздникиРелигия
 
 
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