https://ria.ru/20250119/desantniki-1994422262.html
Российские десантники в Херсонской области отметили Крещение
Российские десантники в Херсонской области отметили Крещение - РИА Новости, 19.01.2025
Российские десантники в Херсонской области отметили Крещение
Российские десантники из состава группировки войск "Днепр" приняли участие в праздничном богослужении в одной из часовен Херсонской области и совершили омовения РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T02:03:00+03:00
2025-01-19T02:03:00+03:00
2025-01-19T02:03:00+03:00
религия
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
крещение господне
религиозные праздники
религия
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ГЕНИЧЕСК, 19 янв - РИА Новости. Российские десантники из состава группировки войск "Днепр" приняли участие в праздничном богослужении в одной из часовен Херсонской области и совершили омовения в крещенской купели, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После проведения праздничного богослужения военные священники освятили воду в крещенской купели вблизи часовни и поздравили всех с праздником Крещения Господня. Затем в крещенскую купель смогли окунуться все желающие военнослужащие "крылатой пехоты", как православные, так и исповедующие другие религии", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили сами десантники, главное отличие праздничных крещенских мероприятий в зоне СВО состоит в том, что они хоть и проходят в тыловом районе, но вблизи передовой, это обуславливает характер их проведения - особенно в вопросах безопасности. Также обращает на себя внимание непривычно теплая погода - до плюс 3 градусов.
https://ria.ru/20250118/kreschenie-1922176486.html
https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), крещение господне, религиозные праздники, религия
Религия, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Крещение Господне, Религиозные праздники, Религия
Российские десантники в Херсонской области отметили Крещение
Российские десантники приняли участие в крещенских купаниях в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 19 янв - РИА Новости. Российские десантники из состава группировки войск "Днепр" приняли участие в праздничном богослужении в одной из часовен Херсонской области и совершили омовения в крещенской купели, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"После проведения праздничного богослужения военные священники освятили воду в крещенской купели вблизи часовни и поздравили всех с праздником Крещения Господня. Затем в крещенскую купель смогли окунуться все желающие военнослужащие "крылатой пехоты", как православные, так и исповедующие другие религии", - сообщили в военном ведомстве.
Как отметили сами десантники, главное отличие праздничных крещенских мероприятий в зоне СВО состоит в том, что они хоть и проходят в тыловом районе, но вблизи передовой, это обуславливает характер их проведения - особенно в вопросах безопасности. Также обращает на себя внимание непривычно теплая погода - до плюс 3 градусов.