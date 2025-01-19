Церемония по случаю 80-летия освобождения гетто прошла в Будапеште
В Будапеште при участии посольства РФ отметили 80 лет освобождения гетто
Вид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 янв - РИА Новости. Церемония по случаю 80-й годовщины освобождения советской армией Будапештского гетто состоялась в крупнейшей в Европе синагоге в центре города при участии посольства России в Венгрии, передаёт корреспондент РИА Новости.
После церемонии была открыта обновленная по инициативе Еврейской религиозной общины Будапешта мемориальная доска советским воинам-освободителям на стене синагоги со словами благодарности на четырех языка - венгерском, английском, иврите и русском.
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"На этой мемориальной доске высечены слова благодарности солдатам-героям, и это признание исторической правды. В то время как во многих странах Европы наши памятники сносятся, здесь, в Будапеште, люди набираются сил, чтобы сказать правду", - сказал журналистам посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
Посол России также вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" бывшему узнику Будапештского гетто и концлагеря Маутхузен Имре Лебовичу.
"Безусловно, никогда нельзя забывать, что Будапештское гетто освободила советская Красная Армия. Солдаты Красной Армии принесли жизнь для узников гетто столицы", - сказал на церемонии в синагоге председатель Еврейской религиозной общины Будапешта Тамаш Мештер.
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Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен в своем выступлении отметил, что в последние месяцы существования гетто число ежедневных жертв росло, после освобождения на территории гетто было найдено более трёх тысяч непогребенных тел, а если бы Красная Армия не пришла, их было бы больше.
В возложении венков и цветов к обновленной мемориальной доске советским воинам-освободителям приняли участие посол России в Венгрии и сотрудники российской дипмиссии, посол Белоруссии в Венгрии Владимир Улахович, глава ассоциации еврейских общин Венгрии Андор Грос, сопредседатель научно-просветительного центра "Холокост", профессор РГГУ Илья Альтман и представители еврейской общины Будапешта.
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