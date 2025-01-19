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Церемония по случаю 80-летия освобождения гетто прошла в Будапеште - РИА Новости, 19.01.2025
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16:35 19.01.2025 (обновлено: 19:43 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/budapesht-1994485396.html
Церемония по случаю 80-летия освобождения гетто прошла в Будапеште
Церемония по случаю 80-летия освобождения гетто прошла в Будапеште - РИА Новости, 19.01.2025
Церемония по случаю 80-летия освобождения гетто прошла в Будапеште
Церемония по случаю 80-й годовщины освобождения советской армией Будапештского гетто состоялась в крупнейшей в Европе синагоге в центре города при участии... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T16:35:00+03:00
2025-01-19T19:43:00+03:00
в мире
венгрия
будапешт
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БУДАПЕШТ, 19 янв - РИА Новости. Церемония по случаю 80-й годовщины освобождения советской армией Будапештского гетто состоялась в крупнейшей в Европе синагоге в центре города при участии посольства России в Венгрии, передаёт корреспондент РИА Новости. После церемонии была открыта обновленная по инициативе Еврейской религиозной общины Будапешта мемориальная доска советским воинам-освободителям на стене синагоги со словами благодарности на четырех языка - венгерском, английском, иврите и русском. "На этой мемориальной доске высечены слова благодарности солдатам-героям, и это признание исторической правды. В то время как во многих странах Европы наши памятники сносятся, здесь, в Будапеште, люди набираются сил, чтобы сказать правду", - сказал журналистам посол России в Венгрии Евгений Станиславов. Посол России также вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" бывшему узнику Будапештского гетто и концлагеря Маутхузен Имре Лебовичу. "Безусловно, никогда нельзя забывать, что Будапештское гетто освободила советская Красная Армия. Солдаты Красной Армии принесли жизнь для узников гетто столицы", - сказал на церемонии в синагоге председатель Еврейской религиозной общины Будапешта Тамаш Мештер. Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен в своем выступлении отметил, что в последние месяцы существования гетто число ежедневных жертв росло, после освобождения на территории гетто было найдено более трёх тысяч непогребенных тел, а если бы Красная Армия не пришла, их было бы больше. В возложении венков и цветов к обновленной мемориальной доске советским воинам-освободителям приняли участие посол России в Венгрии и сотрудники российской дипмиссии, посол Белоруссии в Венгрии Владимир Улахович, глава ассоциации еврейских общин Венгрии Андор Грос, сопредседатель научно-просветительного центра "Холокост", профессор РГГУ Илья Альтман и представители еврейской общины Будапешта.
https://ria.ru/20241011/memorial-1977659935.html
https://ria.ru/20241226/vengriya-1991566047.html
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в мире, венгрия, будапешт, россия, илья альтман, российский государственный гуманитарный университет
В мире, Венгрия, Будапешт, Россия, Илья Альтман, Российский государственный гуманитарный университет
Церемония по случаю 80-летия освобождения гетто прошла в Будапеште

В Будапеште при участии посольства РФ отметили 80 лет освобождения гетто

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште
Вид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 янв - РИА Новости. Церемония по случаю 80-й годовщины освобождения советской армией Будапештского гетто состоялась в крупнейшей в Европе синагоге в центре города при участии посольства России в Венгрии, передаёт корреспондент РИА Новости.
После церемонии была открыта обновленная по инициативе Еврейской религиозной общины Будапешта мемориальная доска советским воинам-освободителям на стене синагоги со словами благодарности на четырех языка - венгерском, английском, иврите и русском.
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"На этой мемориальной доске высечены слова благодарности солдатам-героям, и это признание исторической правды. В то время как во многих странах Европы наши памятники сносятся, здесь, в Будапеште, люди набираются сил, чтобы сказать правду", - сказал журналистам посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
Посол России также вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" бывшему узнику Будапештского гетто и концлагеря Маутхузен Имре Лебовичу.
"Безусловно, никогда нельзя забывать, что Будапештское гетто освободила советская Красная Армия. Солдаты Красной Армии принесли жизнь для узников гетто столицы", - сказал на церемонии в синагоге председатель Еврейской религиозной общины Будапешта Тамаш Мештер.
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Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен в своем выступлении отметил, что в последние месяцы существования гетто число ежедневных жертв росло, после освобождения на территории гетто было найдено более трёх тысяч непогребенных тел, а если бы Красная Армия не пришла, их было бы больше.
В возложении венков и цветов к обновленной мемориальной доске советским воинам-освободителям приняли участие посол России в Венгрии и сотрудники российской дипмиссии, посол Белоруссии в Венгрии Владимир Улахович, глава ассоциации еврейских общин Венгрии Андор Грос, сопредседатель научно-просветительного центра "Холокост", профессор РГГУ Илья Альтман и представители еврейской общины Будапешта.
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