https://ria.ru/20250119/budapesht-1994485396.html

Церемония по случаю 80-летия освобождения гетто прошла в Будапеште

Церемония по случаю 80-летия освобождения гетто прошла в Будапеште - РИА Новости, 19.01.2025

Церемония по случаю 80-летия освобождения гетто прошла в Будапеште

Церемония по случаю 80-й годовщины освобождения советской армией Будапештского гетто состоялась в крупнейшей в Европе синагоге в центре города при участии... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T16:35:00+03:00

2025-01-19T16:35:00+03:00

2025-01-19T19:43:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 19 янв - РИА Новости. Церемония по случаю 80-й годовщины освобождения советской армией Будапештского гетто состоялась в крупнейшей в Европе синагоге в центре города при участии посольства России в Венгрии, передаёт корреспондент РИА Новости. После церемонии была открыта обновленная по инициативе Еврейской религиозной общины Будапешта мемориальная доска советским воинам-освободителям на стене синагоги со словами благодарности на четырех языка - венгерском, английском, иврите и русском. "На этой мемориальной доске высечены слова благодарности солдатам-героям, и это признание исторической правды. В то время как во многих странах Европы наши памятники сносятся, здесь, в Будапеште, люди набираются сил, чтобы сказать правду", - сказал журналистам посол России в Венгрии Евгений Станиславов. Посол России также вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" бывшему узнику Будапештского гетто и концлагеря Маутхузен Имре Лебовичу. "Безусловно, никогда нельзя забывать, что Будапештское гетто освободила советская Красная Армия. Солдаты Красной Армии принесли жизнь для узников гетто столицы", - сказал на церемонии в синагоге председатель Еврейской религиозной общины Будапешта Тамаш Мештер. Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен в своем выступлении отметил, что в последние месяцы существования гетто число ежедневных жертв росло, после освобождения на территории гетто было найдено более трёх тысяч непогребенных тел, а если бы Красная Армия не пришла, их было бы больше. В возложении венков и цветов к обновленной мемориальной доске советским воинам-освободителям приняли участие посол России в Венгрии и сотрудники российской дипмиссии, посол Белоруссии в Венгрии Владимир Улахович, глава ассоциации еврейских общин Венгрии Андор Грос, сопредседатель научно-просветительного центра "Холокост", профессор РГГУ Илья Альтман и представители еврейской общины Будапешта.

https://ria.ru/20241011/memorial-1977659935.html

https://ria.ru/20241226/vengriya-1991566047.html

https://ria.ru/20241029/vengriya-1980617731.html

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в мире, венгрия, будапешт, россия, илья альтман, российский государственный гуманитарный университет