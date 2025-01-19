https://ria.ru/20250119/blinken-1994421442.html

В США неожиданно осадили Блинкена из-за его лицемерных слов об Украине

В США неожиданно осадили Блинкена из-за его лицемерных слов об Украине - РИА Новости, 19.01.2025

В США неожиданно осадили Блинкена из-за его лицемерных слов об Украине

Американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х напомнил уходящему с поста госсекретаря США Энтони Блинкену, чем обернулась помощь Украине. РИА Новости, 19.01.2025

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х напомнил уходящему с поста госсекретаря США Энтони Блинкену, чем обернулась помощь Украине.Так он прокомментировал недавнее заявление Блинкена, утверждающего, что благодаря американскому руководству Украина продолжит оставаться "независимой, демократической страной, имеющей свободу выбора своего будущего"."Вы дали украинским нацистам 250 миллиардов долларов и убили почти миллион украинских граждан в прокси-войне НАТО", — ответил журналист.Блинкена на посту госсекретаря США сменит Марко Рубио, который ранее заявил, что окончание украинского конфликта должно быть одним из приоритетов американской политики. Он подчеркнул, что достижение мира будет сложным процессом, требующим "смелой дипломатии" и реального баланса интересов обеих сторон.При этом избранный президент США Дональд Трамп ранее выражал надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода.

https://ria.ru/20250119/starmer-1994420125.html

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в мире, сша, украина, джексон хинкл, энтони блинкен