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В США неожиданно осадили Блинкена из-за его лицемерных слов об Украине - РИА Новости, 19.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:43 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/blinken-1994421442.html
В США неожиданно осадили Блинкена из-за его лицемерных слов об Украине
В США неожиданно осадили Блинкена из-за его лицемерных слов об Украине - РИА Новости, 19.01.2025
В США неожиданно осадили Блинкена из-за его лицемерных слов об Украине
Американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х напомнил уходящему с поста госсекретаря США Энтони Блинкену, чем обернулась помощь Украине. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T01:43:00+03:00
2025-01-19T01:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джексон хинкл
энтони блинкен
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х напомнил уходящему с поста госсекретаря США Энтони Блинкену, чем обернулась помощь Украине.Так он прокомментировал недавнее заявление Блинкена, утверждающего, что благодаря американскому руководству Украина продолжит оставаться "независимой, демократической страной, имеющей свободу выбора своего будущего"."Вы дали украинским нацистам 250 миллиардов долларов и убили почти миллион украинских граждан в прокси-войне НАТО", — ответил журналист.Блинкена на посту госсекретаря США сменит Марко Рубио, который ранее заявил, что окончание украинского конфликта должно быть одним из приоритетов американской политики. Он подчеркнул, что достижение мира будет сложным процессом, требующим "смелой дипломатии" и реального баланса интересов обеих сторон.При этом избранный президент США Дональд Трамп ранее выражал надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода.
https://ria.ru/20250119/starmer-1994420125.html
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в мире, сша, украина, джексон хинкл, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джексон Хинкл, Энтони Блинкен
В США неожиданно осадили Блинкена из-за его лицемерных слов об Украине

Журналист Хинкл напомнил Блинкену, к чему привела поддержка США Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен на 31-м саммите-форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Конференц-центре Лимы
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на 31-м саммите-форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Конференц-центре Лимы - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х напомнил уходящему с поста госсекретаря США Энтони Блинкену, чем обернулась помощь Украине.
Так он прокомментировал недавнее заявление Блинкена, утверждающего, что благодаря американскому руководству Украина продолжит оставаться "независимой, демократической страной, имеющей свободу выбора своего будущего".
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"Вы дали украинским нацистам 250 миллиардов долларов и убили почти миллион украинских граждан в прокси-войне НАТО", — ответил журналист.
Блинкена на посту госсекретаря США сменит Марко Рубио, который ранее заявил, что окончание украинского конфликта должно быть одним из приоритетов американской политики. Он подчеркнул, что достижение мира будет сложным процессом, требующим "смелой дипломатии" и реального баланса интересов обеих сторон.
При этом избранный президент США Дональд Трамп ранее выражал надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжексон ХинклЭнтони Блинкен
 
 
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