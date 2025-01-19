https://ria.ru/20250119/bespilotniki-1994479251.html

ПВО уничтожила четыре украинских дрона над двумя регионами

ПВО уничтожила четыре украинских дрона над двумя регионами - РИА Новости, 19.01.2025

ПВО уничтожила четыре украинских дрона над двумя регионами

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и один - над Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T15:29:00+03:00

2025-01-19T15:29:00+03:00

2025-01-19T15:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

курская область

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и один - над Курской областями, сообщили в Минобороны РФ."Девятнадцатого января с 12.40 до 13.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три - над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)