https://ria.ru/20250119/bespilotniki-1994479251.html
ПВО уничтожила четыре украинских дрона над двумя регионами
ПВО уничтожила четыре украинских дрона над двумя регионами - РИА Новости, 19.01.2025
ПВО уничтожила четыре украинских дрона над двумя регионами
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и один - над Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T15:29:00+03:00
2025-01-19T15:29:00+03:00
2025-01-19T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
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безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и один - над Курской областями, сообщили в Минобороны РФ."Девятнадцатого января с 12.40 до 13.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три - над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила четыре украинских дрона над двумя регионами
МО РФ: ПВО сбила три дрона ВСУ над Белгородской областью и один над Курской