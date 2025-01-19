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Байден посмертно помиловал лидера движения за права темнокожих - РИА Новости, 19.01.2025
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16:46 19.01.2025 (обновлено: 16:52 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/bayden-1994486024.html
Байден посмертно помиловал лидера движения за права темнокожих
Байден посмертно помиловал лидера движения за права темнокожих - РИА Новости, 19.01.2025
Байден посмертно помиловал лидера движения за права темнокожих
Уходящий президент США Джо Байден в последний день своих полномочий посмертно помиловал гражданского активиста Маркуса Гарви, который одним из первых в США... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T16:46:00+03:00
2025-01-19T16:52:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Уходящий президент США Джо Байден в последний день своих полномочий посмертно помиловал гражданского активиста Маркуса Гарви, который одним из первых в США сформировал движение за права темнокожих, Гарви скончался 85 лет назад, под помилование также попали еще четыре активиста, ныне отбывающие тюремные сроки. Согласно заявлению, опубликованному на сайте Белого дома, помилование Гарви, которого Мартин Лютер Кинг-младший описал как "первого цветного человека в истории США, который возглавил и развил массовое движение", связано с тем, что в США "хвалят его глобальную пропаганду и влияние" и подчеркивают несправедливость, лежащую в основе его уголовного осуждения. Гарви был осужден в 1923 году на пять лет за почтовое мошенничество. Под помилование попали также борец за профилактику насилия с применением огнестрельного оружия Даррил Чамберс, защитник иммигрантских и религиозных общин Рави Рагбир, а также двое адвокатов. Кроме того, Байден смягчил приговоры мужчине, отбывающему 111-летний срок, а также пожизненно осужденной женщине. Теперь их тюремное заключение должно закончиться в феврале. Действующий американский президент ранее помиловал 39 осужденных и смягчил наказание для 1,5 тысячи человек. Это произошло на фоне решения Байдена о помиловании его сына Хантера, которого привлекали по двум уголовным делам. Позднее он смягчил наказания для еще почти 2,5 тысячи осужденных, получивших приговоры за ненасильственные преступления. Инаугурация избранного президента Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20250119/bayden-1994453378.html
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в мире, сша, джо байден, мартин лютер кинг, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Мартин Лютер Кинг, Дональд Трамп
Байден посмертно помиловал лидера движения за права темнокожих

Уходящий президент США Байден посмертно помиловал активиста Маркуса Гарви

© Getty Images / Pictures from History/Universal Images GroupМаркус Гарви
Маркус Гарви - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Getty Images / Pictures from History/Universal Images Group
Маркус Гарви. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Уходящий президент США Джо Байден в последний день своих полномочий посмертно помиловал гражданского активиста Маркуса Гарви, который одним из первых в США сформировал движение за права темнокожих, Гарви скончался 85 лет назад, под помилование также попали еще четыре активиста, ныне отбывающие тюремные сроки.
Согласно заявлению, опубликованному на сайте Белого дома, помилование Гарви, которого Мартин Лютер Кинг-младший описал как "первого цветного человека в истории США, который возглавил и развил массовое движение", связано с тем, что в США "хвалят его глобальную пропаганду и влияние" и подчеркивают несправедливость, лежащую в основе его уголовного осуждения. Гарви был осужден в 1923 году на пять лет за почтовое мошенничество.
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Под помилование попали также борец за профилактику насилия с применением огнестрельного оружия Даррил Чамберс, защитник иммигрантских и религиозных общин Рави Рагбир, а также двое адвокатов.
Кроме того, Байден смягчил приговоры мужчине, отбывающему 111-летний срок, а также пожизненно осужденной женщине. Теперь их тюремное заключение должно закончиться в феврале.
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Действующий американский президент ранее помиловал 39 осужденных и смягчил наказание для 1,5 тысячи человек. Это произошло на фоне решения Байдена о помиловании его сына Хантера, которого привлекали по двум уголовным делам. Позднее он смягчил наказания для еще почти 2,5 тысячи осужденных, получивших приговоры за ненасильственные преступления.
Инаугурация избранного президента Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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