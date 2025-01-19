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Байден пытается осложнить отношения с Россией для Трампа, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2025
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11:13 19.01.2025 (обновлено: 13:08 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/bayden-1994453378.html
Байден пытается осложнить отношения с Россией для Трампа, заявил Лавров
Байден пытается осложнить отношения с Россией для Трампа, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2025
Байден пытается осложнить отношения с Россией для Трампа, заявил Лавров
Администрация уходящего президента США Джо Байдена нанесла огромный ущерб российско-американским отношениям, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T11:13:00+03:00
2025-01-19T13:08:00+03:00
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джо байден
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Администрация уходящего президента США Джо Байдена нанесла огромный ущерб российско-американским отношениям, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.&quot;Ущерб огромный. Ну и администрация Трампа в свою первую каденцию нанесла серьезный ущерб. В том числе во многом потому, что Обама оставил такое наследство, на которое пришел Трамп со своими людьми. И те санкции, которые ввел Обама за три недели, — это вообще непорядочно, неэтично. Выбив наших дипломатов, своровав пять объектов дипломатической недвижимости, конечно, они поставили наши отношения в позицию не самого лучшего старта. Сейчас администрация Байдена пытается сделать то же самое&quot;, — сказал он.Кроме того, Лавров прокомментировал слова Байдена, который, подводя итоги своего правления, пытался сравнить себя с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что это он приезжал в Киев, а не Путин."Если политик такого уровня, как президент Соединенных Штатов, делает оценки своего собственного срока во главе мощной державы на основе театральных эффектов: "Вот я был в Киеве, Путина там не было", — наверное, можно сделать вывод о том, насколько серьезно он подходит к выполнению своих обязанностей", — заметил глава МИД.Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления Джо Байдена.При этом в Кремле отмечали, что не ожидают от новой американской администрации изменения позиции по санкционной политике. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ни для кого не секрет, что администрация США при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане.
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в мире, россия, сша, джо байден, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Россия, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Байден пытается осложнить отношения с Россией для Трампа, заявил Лавров

Лавров: Байден ставит отношения с РФ в позицию не лучшего старта для Трампа

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Администрация уходящего президента США Джо Байдена нанесла огромный ущерб российско-американским отношениям, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.
«

"Ущерб огромный. Ну и администрация Трампа в свою первую каденцию нанесла серьезный ущерб. В том числе во многом потому, что Обама оставил такое наследство, на которое пришел Трамп со своими людьми. И те санкции, которые ввел Обама за три недели, — это вообще непорядочно, неэтично. Выбив наших дипломатов, своровав пять объектов дипломатической недвижимости, конечно, они поставили наши отношения в позицию не самого лучшего старта. Сейчас администрация Байдена пытается сделать то же самое", — сказал он.

Кроме того, Лавров прокомментировал слова Байдена, который, подводя итоги своего правления, пытался сравнить себя с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что это он приезжал в Киев, а не Путин.
"Если политик такого уровня, как президент Соединенных Штатов, делает оценки своего собственного срока во главе мощной державы на основе театральных эффектов: "Вот я был в Киеве, Путина там не было", — наверное, можно сделать вывод о том, насколько серьезно он подходит к выполнению своих обязанностей", — заметил глава МИД.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления Джо Байдена.
При этом в Кремле отмечали, что не ожидают от новой американской администрации изменения позиции по санкционной политике. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ни для кого не секрет, что администрация США при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Украины не будет: Лавров и Патрушев начали переговоры с Трампом
15 января, 08:00
 
В миреРоссияСШАДжо БайденДональд ТрампСергей Лавров
 
 
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