https://ria.ru/20250119/bayden-1994448320.html

Эксперт назвал политику Байдена на Ближнем Востоке катастрофой

Эксперт назвал политику Байдена на Ближнем Востоке катастрофой - РИА Новости, 19.01.2025

Эксперт назвал политику Байдена на Ближнем Востоке катастрофой

Политика президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке в части продвижения национальных интересов оказалась "катастрофой", авторитет Вашингтона из-за поддержки... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T10:19:00+03:00

2025-01-19T10:19:00+03:00

2025-01-19T10:33:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 19 янв – РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке в части продвижения национальных интересов оказалась "катастрофой", авторитет Вашингтона из-за поддержки Израиля низок как никогда, а противники куда более близки, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии, эксперт по Ближнему Востоку Питер Форд. По словам экс-дипломата, ближневосточная политика действующего президента могла бы считаться успешной разве что в контексте продвижения интересов Израиля. В качестве примера он привел ослабевшие позиции движений "Хезболлах" и ХАМАС, а также смену власти в Сирии. "Однако, если судить в контексте продвижения американских интересов, Байден оказался катастрофой. Положение США в глазах всего мира из-за их слепой поддержки геноцида в Газе еще никогда не было таким низким. Их противники еще никогда не были так близки друг другу. Возможность избежать конфликта с Ираном, возобновив сделку Обамы, была упущена. По иронии судьбы, единственная разумная политика Байдена - вывод войск из Афганистана - вызвала наибольшую критику со стороны вашингтонского милитаристского истеблишмента", – сказал Форд. Экс-дипломат отметил, что любые прогнозы касательно политики избранного президента США Дональда Трампа в части Ближнего Востока "могут быть только предположениями". Тем не менее, добавил Форд, выбор политиком кандидатов на "ближневосточные посты" позволяет предположить, что и будущий глава Белого дома может удвоить ошибки своего предшественника.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

https://ria.ru/20250118/izrail-1994198202.html

https://ria.ru/20250116/netanyakhu-1993895196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, ближний восток, израиль, джо байден, дональд трамп, хезболла, хамас, сирия, палестина, сектор газа