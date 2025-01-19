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Эксперт назвал политику Байдена на Ближнем Востоке катастрофой - РИА Новости, 19.01.2025
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10:19 19.01.2025 (обновлено: 10:33 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/bayden-1994448320.html
Эксперт назвал политику Байдена на Ближнем Востоке катастрофой
Эксперт назвал политику Байдена на Ближнем Востоке катастрофой - РИА Новости, 19.01.2025
Эксперт назвал политику Байдена на Ближнем Востоке катастрофой
Политика президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке в части продвижения национальных интересов оказалась "катастрофой", авторитет Вашингтона из-за поддержки... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T10:19:00+03:00
2025-01-19T10:33:00+03:00
в мире
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ближний восток
израиль
джо байден
дональд трамп
хезболла
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НЬЮ-ЙОРК, 19 янв – РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке в части продвижения национальных интересов оказалась "катастрофой", авторитет Вашингтона из-за поддержки Израиля низок как никогда, а противники куда более близки, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии, эксперт по Ближнему Востоку Питер Форд. По словам экс-дипломата, ближневосточная политика действующего президента могла бы считаться успешной разве что в контексте продвижения интересов Израиля. В качестве примера он привел ослабевшие позиции движений "Хезболлах" и ХАМАС, а также смену власти в Сирии. "Однако, если судить в контексте продвижения американских интересов, Байден оказался катастрофой. Положение США в глазах всего мира из-за их слепой поддержки геноцида в Газе еще никогда не было таким низким. Их противники еще никогда не были так близки друг другу. Возможность избежать конфликта с Ираном, возобновив сделку Обамы, была упущена. По иронии судьбы, единственная разумная политика Байдена - вывод войск из Афганистана - вызвала наибольшую критику со стороны вашингтонского милитаристского истеблишмента", – сказал Форд. Экс-дипломат отметил, что любые прогнозы касательно политики избранного президента США Дональда Трампа в части Ближнего Востока "могут быть только предположениями". Тем не менее, добавил Форд, выбор политиком кандидатов на "ближневосточные посты" позволяет предположить, что и будущий глава Белого дома может удвоить ошибки своего предшественника.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
https://ria.ru/20250118/izrail-1994198202.html
https://ria.ru/20250116/netanyakhu-1993895196.html
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в мире, сша, ближний восток, израиль, джо байден, дональд трамп, хезболла, хамас, сирия, палестина, сектор газа
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Джо Байден, Дональд Трамп, Хезболла, ХАМАС, Сирия, Палестина, Сектор Газа
Эксперт назвал политику Байдена на Ближнем Востоке катастрофой

Экс-посол в Сирии Форд назвал политику Байдена на Ближнем Востоке катастрофой

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 19 янв – РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке в части продвижения национальных интересов оказалась "катастрофой", авторитет Вашингтона из-за поддержки Израиля низок как никогда, а противники куда более близки, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии, эксперт по Ближнему Востоку Питер Форд.
По словам экс-дипломата, ближневосточная политика действующего президента могла бы считаться успешной разве что в контексте продвижения интересов Израиля. В качестве примера он привел ослабевшие позиции движений "Хезболлах" и ХАМАС, а также смену власти в Сирии.
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
"Погибали напрасно". США заставили остановить спецоперацию
18 января, 08:00
"Однако, если судить в контексте продвижения американских интересов, Байден оказался катастрофой. Положение США в глазах всего мира из-за их слепой поддержки геноцида в Газе еще никогда не было таким низким. Их противники еще никогда не были так близки друг другу. Возможность избежать конфликта с Ираном, возобновив сделку Обамы, была упущена. По иронии судьбы, единственная разумная политика Байдена - вывод войск из Афганистана - вызвала наибольшую критику со стороны вашингтонского милитаристского истеблишмента", – сказал Форд.
Экс-дипломат отметил, что любые прогнозы касательно политики избранного президента США Дональда Трампа в части Ближнего Востока "могут быть только предположениями". Тем не менее, добавил Форд, выбор политиком кандидатов на "ближневосточные посты" позволяет предположить, что и будущий глава Белого дома может удвоить ошибки своего предшественника.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Трамп принудил Нетаньяху к капитуляции
16 января, 08:00
 
В миреСШАБлижний ВостокИзраильДжо БайденДональд ТрампХезболлаХАМАССирияПалестинаСектор Газа
 
 
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