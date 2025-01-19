Эксперт назвал политику Байдена на Ближнем Востоке катастрофой
Экс-посол в Сирии Форд назвал политику Байдена на Ближнем Востоке катастрофой
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 19 янв – РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке в части продвижения национальных интересов оказалась "катастрофой", авторитет Вашингтона из-за поддержки Израиля низок как никогда, а противники куда более близки, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии, эксперт по Ближнему Востоку Питер Форд.
"Погибали напрасно". США заставили остановить спецоперацию
18 января, 08:00
"Однако, если судить в контексте продвижения американских интересов, Байден оказался катастрофой. Положение США в глазах всего мира из-за их слепой поддержки геноцида в Газе еще никогда не было таким низким. Их противники еще никогда не были так близки друг другу. Возможность избежать конфликта с Ираном, возобновив сделку Обамы, была упущена. По иронии судьбы, единственная разумная политика Байдена - вывод войск из Афганистана - вызвала наибольшую критику со стороны вашингтонского милитаристского истеблишмента", – сказал Форд.
Экс-дипломат отметил, что любые прогнозы касательно политики избранного президента США Дональда Трампа в части Ближнего Востока "могут быть только предположениями". Тем не менее, добавил Форд, выбор политиком кандидатов на "ближневосточные посты" позволяет предположить, что и будущий глава Белого дома может удвоить ошибки своего предшественника.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Трамп принудил Нетаньяху к капитуляции
16 января, 08:00