Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал Байдена ходячим мертвецом - РИА Новости, 19.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/bayden-1994442798.html
Медведев назвал Байдена ходячим мертвецом
Медведев назвал Байдена ходячим мертвецом - РИА Новости, 19.01.2025
Медведев назвал Байдена ходячим мертвецом
Администрация уходящего президента США Джо Байдена сознательно оставила своим преемникам тяжелое наследство в отношениях с Москвой, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T09:55:00+03:00
2025-01-19T09:55:00+03:00
в мире
сша
москва
россия
джо байден
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992381690_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5b270e0935994a7b3522f6361420be6f.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Администрация уходящего президента США Джо Байдена сознательно оставила своим преемникам тяжелое наследство в отношениях с Москвой, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав в своем Telegram-канале Байдена "ходячим мертвецом". "Если беда Байдена в его неадекватности, то вина его администрации в том, что на российском треке она сознательно оставила очень тяжёлое кризисное наследство своим преемникам", - написал Медведев, комментируя окончание президентского срока Джо Байдена. Медведев отметил, что "на примере ушедшего в небытие ходячего мертвеца Байдена" можно проследить путь, как опытный политик "постепенно превратился в оторванного от реалий маразматика".
https://ria.ru/20241122/lavrov-1985204969.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992381690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdfad56f448daaaaf9505d9f3961de77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, москва, россия, джо байден, дмитрий медведев
В мире, США, Москва, Россия, Джо Байден, Дмитрий Медведев
Медведев назвал Байдена ходячим мертвецом

Медведев: администрация Байдена оставила тяжелое наследство своим преемникам

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Администрация уходящего президента США Джо Байдена сознательно оставила своим преемникам тяжелое наследство в отношениях с Москвой, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав в своем Telegram-канале Байдена "ходячим мертвецом".
«
"Если беда Байдена в его неадекватности, то вина его администрации в том, что на российском треке она сознательно оставила очень тяжёлое кризисное наследство своим преемникам", - написал Медведев, комментируя окончание президентского срока Джо Байдена.
Медведев отметил, что "на примере ушедшего в небытие ходячего мертвеца Байдена" можно проследить путь, как опытный политик "постепенно превратился в оторванного от реалий маразматика".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Будущей администрации США достанется плохое наследство, заявил Лавров
22 ноября 2024, 14:37
 
В миреСШАМоскваРоссияДжо БайденДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала