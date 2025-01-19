https://ria.ru/20250119/bayden-1994442798.html

Медведев назвал Байдена ходячим мертвецом

Медведев назвал Байдена ходячим мертвецом - РИА Новости, 19.01.2025

Медведев назвал Байдена ходячим мертвецом

Администрация уходящего президента США Джо Байдена сознательно оставила своим преемникам тяжелое наследство в отношениях с Москвой, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T09:55:00+03:00

2025-01-19T09:55:00+03:00

2025-01-19T09:55:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Администрация уходящего президента США Джо Байдена сознательно оставила своим преемникам тяжелое наследство в отношениях с Москвой, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав в своем Telegram-канале Байдена "ходячим мертвецом". "Если беда Байдена в его неадекватности, то вина его администрации в том, что на российском треке она сознательно оставила очень тяжёлое кризисное наследство своим преемникам", - написал Медведев, комментируя окончание президентского срока Джо Байдена. Медведев отметил, что "на примере ушедшего в небытие ходячего мертвеца Байдена" можно проследить путь, как опытный политик "постепенно превратился в оторванного от реалий маразматика".

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, москва, россия, джо байден, дмитрий медведев