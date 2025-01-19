https://ria.ru/20250119/avstriya-1994512245.html

Вокзал в Граце эвакуируют из-за сообщения с угрозой

Вокзал в Граце эвакуируют из-за сообщения с угрозой - РИА Новости, 19.01.2025

Вокзал в Граце эвакуируют из-за сообщения с угрозой

Полиция эвакуирует людей с главного вокзала австрийского города Грац из-за полученного сообщения с угрозой, сообщило ведомство в соцсети Bluesky. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T20:12:00+03:00

2025-01-19T20:12:00+03:00

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ВЕНА, 19 янв - РИА Новости. Полиция эвакуирует людей с главного вокзала австрийского города Грац из-за полученного сообщения с угрозой, сообщило ведомство в соцсети Bluesky. "Сейчас на центральном вокзале в Граце проводится крупная полицейская операция. Причиной этого стало полученное сообщение с угрозами. Вокзал эвакуируют, подъезд к нему перекрыт", - написала полиция федеральной земли Штирия, добавив, что дополнительная информация последует позже. Грац - это второй по величине город Австрии после Вены и столица федеральной земли Штирия.

https://ria.ru/20250118/germaniya-1994413868.html

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в мире, австрия, штирия, грац