https://ria.ru/20250119/avstriya-1994512245.html
Вокзал в Граце эвакуируют из-за сообщения с угрозой
Вокзал в Граце эвакуируют из-за сообщения с угрозой - РИА Новости, 19.01.2025
Вокзал в Граце эвакуируют из-за сообщения с угрозой
Полиция эвакуирует людей с главного вокзала австрийского города Грац из-за полученного сообщения с угрозой, сообщило ведомство в соцсети Bluesky. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T20:12:00+03:00
2025-01-19T20:12:00+03:00
2025-01-19T20:12:00+03:00
в мире
австрия
штирия
грац
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573920162_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_7f0af537ed6dd2f2bf12bcb4824c43b8.jpg
ВЕНА, 19 янв - РИА Новости. Полиция эвакуирует людей с главного вокзала австрийского города Грац из-за полученного сообщения с угрозой, сообщило ведомство в соцсети Bluesky. "Сейчас на центральном вокзале в Граце проводится крупная полицейская операция. Причиной этого стало полученное сообщение с угрозами. Вокзал эвакуируют, подъезд к нему перекрыт", - написала полиция федеральной земли Штирия, добавив, что дополнительная информация последует позже. Грац - это второй по величине город Австрии после Вены и столица федеральной земли Штирия.
https://ria.ru/20250118/germaniya-1994413868.html
австрия
штирия
грац
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573920162_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_317c8ae6545b4fbd45ece6b4c4c7fc5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, штирия, грац
В мире, Австрия, Штирия, Грац
Вокзал в Граце эвакуируют из-за сообщения с угрозой
Полиция эвакуирует людей с вокзала австрийского Граца из-за сообщения с угрозой