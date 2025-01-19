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Вокзал в Граце эвакуируют из-за сообщения с угрозой - РИА Новости, 19.01.2025
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20:12 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/avstriya-1994512245.html
Вокзал в Граце эвакуируют из-за сообщения с угрозой
Вокзал в Граце эвакуируют из-за сообщения с угрозой - РИА Новости, 19.01.2025
Вокзал в Граце эвакуируют из-за сообщения с угрозой
Полиция эвакуирует людей с главного вокзала австрийского города Грац из-за полученного сообщения с угрозой, сообщило ведомство в соцсети Bluesky. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T20:12:00+03:00
2025-01-19T20:12:00+03:00
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ВЕНА, 19 янв - РИА Новости. Полиция эвакуирует людей с главного вокзала австрийского города Грац из-за полученного сообщения с угрозой, сообщило ведомство в соцсети Bluesky. "Сейчас на центральном вокзале в Граце проводится крупная полицейская операция. Причиной этого стало полученное сообщение с угрозами. Вокзал эвакуируют, подъезд к нему перекрыт", - написала полиция федеральной земли Штирия, добавив, что дополнительная информация последует позже. Грац - это второй по величине город Австрии после Вены и столица федеральной земли Штирия.
https://ria.ru/20250118/germaniya-1994413868.html
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в мире, австрия, штирия, грац
В мире, Австрия, Штирия, Грац
Вокзал в Граце эвакуируют из-за сообщения с угрозой

Полиция эвакуирует людей с вокзала австрийского Граца из-за сообщения с угрозой

© Фото : BMI/Gerd PachauerСотрудник полиции в Австрии
Сотрудник полиции в Австрии - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Фото : BMI/Gerd Pachauer
Сотрудник полиции в Австрии. Архивное фото
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ВЕНА, 19 янв - РИА Новости. Полиция эвакуирует людей с главного вокзала австрийского города Грац из-за полученного сообщения с угрозой, сообщило ведомство в соцсети Bluesky.
"Сейчас на центральном вокзале в Граце проводится крупная полицейская операция. Причиной этого стало полученное сообщение с угрозами. Вокзал эвакуируют, подъезд к нему перекрыт", - написала полиция федеральной земли Штирия, добавив, что дополнительная информация последует позже.
Грац - это второй по величине город Австрии после Вены и столица федеральной земли Штирия.
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18 января, 22:44
 
В миреАвстрияШтирияГрац
 
 
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