https://ria.ru/20250119/arest-1994430930.html

Замглавы администрации Рузы признала вину по делу о взяточничестве

Замглавы администрации Рузы признала вину по делу о взяточничестве - РИА Новости, 19.01.2025

Замглавы администрации Рузы признала вину по делу о взяточничестве

Отправленная под домашний арест по делу о взяточничестве замглавы администрации городского округа Руза в Подмосковье на допросе признала вину, сообщили РИА... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T06:25:00+03:00

2025-01-19T06:25:00+03:00

2025-01-19T06:26:00+03:00

происшествия

руза

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Отправленная под домашний арест по делу о взяточничестве замглавы администрации городского округа Руза в Подмосковье на допросе признала вину, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости о задержании в подмосковье чиновницы из администрации Рузы. Позднее в ГСУСК по области подтвердили информацию и сообщили, что задержана замглавы администрации городского округа Руза. По версии следствия, она получила 325 тысяч рублей от представителя коммерческой компании за подписание актов выполненных работ, несмотря на то, что они так и не были выполнены. Фигурантка помещена под домашний арест. "Она была допрошена, в ходе допроса вину признала", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250110/sud-1993136835.html

руза

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, руза, московская область (подмосковье)