https://ria.ru/20250119/arest-1994430930.html
Замглавы администрации Рузы признала вину по делу о взяточничестве
Замглавы администрации Рузы признала вину по делу о взяточничестве - РИА Новости, 19.01.2025
Замглавы администрации Рузы признала вину по делу о взяточничестве
Отправленная под домашний арест по делу о взяточничестве замглавы администрации городского округа Руза в Подмосковье на допросе признала вину, сообщили РИА... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T06:25:00+03:00
2025-01-19T06:25:00+03:00
2025-01-19T06:26:00+03:00
происшествия
руза
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Отправленная под домашний арест по делу о взяточничестве замглавы администрации городского округа Руза в Подмосковье на допросе признала вину, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости о задержании в подмосковье чиновницы из администрации Рузы. Позднее в ГСУСК по области подтвердили информацию и сообщили, что задержана замглавы администрации городского округа Руза. По версии следствия, она получила 325 тысяч рублей от представителя коммерческой компании за подписание актов выполненных работ, несмотря на то, что они так и не были выполнены. Фигурантка помещена под домашний арест. "Она была допрошена, в ходе допроса вину признала", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, руза, московская область (подмосковье)
Происшествия, Руза, Московская область (Подмосковье)
Замглавы администрации Рузы признала вину по делу о взяточничестве
Отправленная под домашний арест замглавы администрации Рузы признала вину