https://ria.ru/20250119/anapa-1994419595.html
В Анапе организовали крещенские купания в Черном море
В Анапе организовали крещенские купания в Черном море - РИА Новости, 19.01.2025
В Анапе организовали крещенские купания в Черном море
Крещенские купания в Черном море организовали на пляже в Анапе, местные жители ныряют с головой и отмечают, что вода чистая, мазута нет, сообщили в оперштабе... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T00:44:00+03:00
2025-01-19T00:44:00+03:00
2025-01-19T00:44:00+03:00
религия
анапа
черное море
керченский пролив
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
крушение двух танкеров в керченском проливе
религия
религиозные праздники
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КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости. Крещенские купания в Черном море организовали на пляже в Анапе, местные жители ныряют с головой и отмечают, что вода чистая, мазута нет, сообщили в оперштабе Кубани. "Восемнадцатого января крещенские купания в море организовали на центральном пляже Большого Утриша. Для безопасности людей там заблаговременно обследовали территорию берега. Те, кто решился совершить омовение в бушующем море, отмечают, что вода чистая и тёплая", - комментируют власти. По словам, жителя Анапы Владимира Балукова, он заранее готовился - закалялся три недели, чтобы окунуться в зимнее море: "Вода очень чистая, даже с головой нырял, видите, даже волосы мокрые. Видно, что нет никого мазута. Чистейшая вода, приятная по температуре даже", - сказал Владимир на опубликованных оперштабом кадрах. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Десятого января из танкера "Волгонефть-239", находящемся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994419060.html
https://ria.ru/20250118/kreschenie-1922176486.html
анапа
черное море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, черное море, керченский пролив, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), крушение двух танкеров в керченском проливе, религия, религиозные праздники
Религия, Анапа, Черное море, Керченский пролив, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Религия, Религиозные праздники
В Анапе организовали крещенские купания в Черном море
Оперштаб: крещенские купания в Анапе устроили в море, вода очень чистая