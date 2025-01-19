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Медведев назвал причину проигрыша демократов на выборах в США - РИА Новости, 19.01.2025
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11:57 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/amerika-1994456345.html
Медведев назвал причину проигрыша демократов на выборах в США
Медведев назвал причину проигрыша демократов на выборах в США - РИА Новости, 19.01.2025
Медведев назвал причину проигрыша демократов на выборах в США
Президент США Джо Байден, провоцируя конфликт коллективного Запада с Россией, не учел политические издержки и полностью не справился с ситуацией, что привело к... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T11:57:00+03:00
2025-01-19T11:57:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден, провоцируя конфликт коллективного Запада с Россией, не учел политические издержки и полностью не справился с ситуацией, что привело к проигрышу демократов на выборах, уверен замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Говоря об уходящем президенте США, зампред Совбеза отметил, что тот "в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО". "В последнее время он (Байден - ред.) явно не понимал до конца происходящего. Да, надо признать, такая война США выгодна в экономическом плане. Но политические издержки и реальная угроза фатального конфликта гораздо серьёзнее. А вот к этому старикан оказался не готов. Это тот случай, когда глава крупнейшей державы мира полностью не справился с ситуацией. В результате демократы с треском проиграли выборы", - написал Медведев.
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в мире, сша, россия, джо байден, дмитрий медведев, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Джо Байден, Дмитрий Медведев, НАТО, Выборы президента США — 2024
Медведев назвал причину проигрыша демократов на выборах в США

Медведев: Байден не справился с ситуацией, провоцируя ядерный конфликт с РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден, провоцируя конфликт коллективного Запада с Россией, не учел политические издержки и полностью не справился с ситуацией, что привело к проигрышу демократов на выборах, уверен замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Говоря об уходящем президенте США, зампред Совбеза отметил, что тот "в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО".
"В последнее время он (Байден - ред.) явно не понимал до конца происходящего. Да, надо признать, такая война США выгодна в экономическом плане. Но политические издержки и реальная угроза фатального конфликта гораздо серьёзнее. А вот к этому старикан оказался не готов. Это тот случай, когда глава крупнейшей державы мира полностью не справился с ситуацией. В результате демократы с треском проиграли выборы", - написал Медведев.
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В миреСШАРоссияДжо БайденДмитрий МедведевНАТОВыборы президента США — 2024
 
 
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