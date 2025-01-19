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В Афганистане призвали отменить запрет на образование для женщин и девочек - РИА Новости, 19.01.2025
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19:45 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/afganistan-1994508931.html
В Афганистане призвали отменить запрет на образование для женщин и девочек
В Афганистане призвали отменить запрет на образование для женщин и девочек - РИА Новости, 19.01.2025
В Афганистане призвали отменить запрет на образование для женщин и девочек
Заместитель министра иностранных дел Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем правительстве) Шир Мохаммад Аббас Станекзай... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T19:45:00+03:00
2025-01-19T19:45:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем правительстве) Шир Мохаммад Аббас Станекзай призвал верховную власть страны отменить запрет на образование для женщин и девочек, сообщил информационный портал Tolo news. Это громкое заявление высокопоставленного чиновника правительства ИЭА прозвучало в воскресенье в провинции Хост на церемонии вручения дипломов выпускникам местного медресе. Станекзай заявил, что этот запрет, введенный по приказу верховного лидера страны, не соответствует нормам шариата. "Сегодня мы совершаем несправедливость по отношению к 20 миллионам человек из сорокамиллионного населения страны. Разве нам не придется отвечать за это, когда нас соберут вместе на Судном дне?" - цитирует слова замминистра интернет-издание. "Мы лишили их всех прав, у них нет прав наследования, они не участвуют в определении прав своих мужей, ими жертвуют в принудительных браках, им не разрешают учиться, они не могут посещать мечети. Двери университетов, школ и медресе также закрыты для них", - заявил Станекзай. Замглавы МИД ИЭА подчеркнул, что "нет никаких оснований закрывать двери образования перед девочками", призвав лидеров страны отменить запрет на их образование. "Мы просим лидеров Исламского эмирата открыть закрытые двери образования. Тому, что сейчас происходит, нет приемлемого оправдания и никогда не будет. Во времена пророка Мухаммеда двери знаний были открыты как для мужчин, так и для женщин", - цитирует Станекзая Tolo news.
https://ria.ru/20250112/afganistan-1993383485.html
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в мире, хост (город), афганистан
В мире, Хост (город), Афганистан
В Афганистане призвали отменить запрет на образование для женщин и девочек

МИД Афганистана призвал отменить запрет на образование для женщин и девочек

© AP Photo / Petros GiannakourisАфганские женщины в бурках проходят мимо магазина одежды в Герате, Афганистан
Афганские женщины в бурках проходят мимо магазина одежды в Герате, Афганистан - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
Афганские женщины в бурках проходят мимо магазина одежды в Герате, Афганистан. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем правительстве) Шир Мохаммад Аббас Станекзай призвал верховную власть страны отменить запрет на образование для женщин и девочек, сообщил информационный портал Tolo news.
Это громкое заявление высокопоставленного чиновника правительства ИЭА прозвучало в воскресенье в провинции Хост на церемонии вручения дипломов выпускникам местного медресе. Станекзай заявил, что этот запрет, введенный по приказу верховного лидера страны, не соответствует нормам шариата.
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"Сегодня мы совершаем несправедливость по отношению к 20 миллионам человек из сорокамиллионного населения страны. Разве нам не придется отвечать за это, когда нас соберут вместе на Судном дне?" - цитирует слова замминистра интернет-издание.
"Мы лишили их всех прав, у них нет прав наследования, они не участвуют в определении прав своих мужей, ими жертвуют в принудительных браках, им не разрешают учиться, они не могут посещать мечети. Двери университетов, школ и медресе также закрыты для них", - заявил Станекзай.
Замглавы МИД ИЭА подчеркнул, что "нет никаких оснований закрывать двери образования перед девочками", призвав лидеров страны отменить запрет на их образование.
"Мы просим лидеров Исламского эмирата открыть закрытые двери образования. Тому, что сейчас происходит, нет приемлемого оправдания и никогда не будет. Во времена пророка Мухаммеда двери знаний были открыты как для мужчин, так и для женщин", - цитирует Станекзая Tolo news.
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