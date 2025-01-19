https://ria.ru/20250119/afganistan-1994508931.html

В Афганистане призвали отменить запрет на образование для женщин и девочек

В Афганистане призвали отменить запрет на образование для женщин и девочек - РИА Новости, 19.01.2025

В Афганистане призвали отменить запрет на образование для женщин и девочек

Заместитель министра иностранных дел Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем правительстве) Шир Мохаммад Аббас Станекзай... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T19:45:00+03:00

2025-01-19T19:45:00+03:00

2025-01-19T19:45:00+03:00

в мире

хост (город)

афганистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760736501_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_695f17bedd10d4df7958455f7ed8a1c7.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем правительстве) Шир Мохаммад Аббас Станекзай призвал верховную власть страны отменить запрет на образование для женщин и девочек, сообщил информационный портал Tolo news. Это громкое заявление высокопоставленного чиновника правительства ИЭА прозвучало в воскресенье в провинции Хост на церемонии вручения дипломов выпускникам местного медресе. Станекзай заявил, что этот запрет, введенный по приказу верховного лидера страны, не соответствует нормам шариата. "Сегодня мы совершаем несправедливость по отношению к 20 миллионам человек из сорокамиллионного населения страны. Разве нам не придется отвечать за это, когда нас соберут вместе на Судном дне?" - цитирует слова замминистра интернет-издание. "Мы лишили их всех прав, у них нет прав наследования, они не участвуют в определении прав своих мужей, ими жертвуют в принудительных браках, им не разрешают учиться, они не могут посещать мечети. Двери университетов, школ и медресе также закрыты для них", - заявил Станекзай. Замглавы МИД ИЭА подчеркнул, что "нет никаких оснований закрывать двери образования перед девочками", призвав лидеров страны отменить запрет на их образование. "Мы просим лидеров Исламского эмирата открыть закрытые двери образования. Тому, что сейчас происходит, нет приемлемого оправдания и никогда не будет. Во времена пророка Мухаммеда двери знаний были открыты как для мужчин, так и для женщин", - цитирует Станекзая Tolo news.

https://ria.ru/20250112/afganistan-1993383485.html

https://ria.ru/20250118/afganistan-1994349016.html

хост (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хост (город), афганистан