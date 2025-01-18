На Украине раскрыли, что для Зеленского означают слова Орбана о России
Нардеп Дмитрук назвал слова Орбана о РФ и санкциях плохим знаком для Зеленского
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук увидел в словах премьера Венгрии Виктора Орбана о России плохой знак для Владимира Зеленского. Об этом он написал в Telegram-канале.
Накануне глава венгерского правительства заявил, что Евросоюз должен приспособиться к изменившейся ситуации, потому что с приходом Трампа начинается новая эпоха. Он добавил, что "настало время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений".
Накануне глава венгерского правительства заявил, что Евросоюз должен приспособиться к изменившейся ситуации, потому что с приходом Трампа начинается новая эпоха. Он добавил, что "настало время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений".
"Полностью согласен. Мир меняется и нужно успеть быть не Зеленским", — написал Дмитрук.
В декабре прошлого года агентство Bloomberg передавало, что Орбан заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о том, поддерживать ли продление санкций против России, после инаугурации американского президента Дональда Трампа 20 января.
В декабре прошлого года агентство Bloomberg передавало, что Орбан заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о том, поддерживать ли продление санкций против России, после инаугурации американского президента Дональда Трампа 20 января.