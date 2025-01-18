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На Украине раскрыли, что для Зеленского означают слова Орбана о России - РИА Новости, 18.01.2025
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08:42 18.01.2025 (обновлено: 09:54 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/zelenskiy-1994334929.html
На Украине раскрыли, что для Зеленского означают слова Орбана о России
На Украине раскрыли, что для Зеленского означают слова Орбана о России - РИА Новости, 18.01.2025
На Украине раскрыли, что для Зеленского означают слова Орбана о России
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук увидел в словах премьера Венгрии Виктора Орбана о России плохой знак для Владимира Зеленского. Об этом он написал в... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T08:42:00+03:00
2025-01-18T09:54:00+03:00
в мире
россия
венгрия
виктор орбан
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук увидел в словах премьера Венгрии Виктора Орбана о России плохой знак для Владимира Зеленского. Об этом он написал в Telegram-канале. Накануне глава венгерского правительства заявил, что Евросоюз должен приспособиться к изменившейся ситуации, потому что с приходом Трампа начинается новая эпоха. Он добавил, что "настало время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений". "Полностью согласен. Мир меняется и нужно успеть быть не Зеленским", — написал Дмитрук. В декабре прошлого года агентство Bloomberg передавало, что Орбан заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о том, поддерживать ли продление санкций против России, после инаугурации американского президента Дональда Трампа 20 января.
https://ria.ru/20250118/malinen-1994342134.html
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в мире, россия, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
На Украине раскрыли, что для Зеленского означают слова Орбана о России

Нардеп Дмитрук назвал слова Орбана о РФ и санкциях плохим знаком для Зеленского

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук увидел в словах премьера Венгрии Виктора Орбана о России плохой знак для Владимира Зеленского. Об этом он написал в Telegram-канале.

Накануне глава венгерского правительства заявил, что Евросоюз должен приспособиться к изменившейся ситуации, потому что с приходом Трампа начинается новая эпоха. Он добавил, что "настало время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений".
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"Полностью согласен. Мир меняется и нужно успеть быть не Зеленским", — написал Дмитрук.

В декабре прошлого года агентство Bloomberg передавало, что Орбан заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о том, поддерживать ли продление санкций против России, после инаугурации американского президента Дональда Трампа 20 января.
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