https://ria.ru/20250118/zelenskiy-1994334929.html

На Украине раскрыли, что для Зеленского означают слова Орбана о России

На Украине раскрыли, что для Зеленского означают слова Орбана о России - РИА Новости, 18.01.2025

На Украине раскрыли, что для Зеленского означают слова Орбана о России

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук увидел в словах премьера Венгрии Виктора Орбана о России плохой знак для Владимира Зеленского. Об этом он написал в... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T08:42:00+03:00

2025-01-18T08:42:00+03:00

2025-01-18T09:54:00+03:00

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россия

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верховная рада украины

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук увидел в словах премьера Венгрии Виктора Орбана о России плохой знак для Владимира Зеленского. Об этом он написал в Telegram-канале. Накануне глава венгерского правительства заявил, что Евросоюз должен приспособиться к изменившейся ситуации, потому что с приходом Трампа начинается новая эпоха. Он добавил, что "настало время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений". "Полностью согласен. Мир меняется и нужно успеть быть не Зеленским", — написал Дмитрук. В декабре прошлого года агентство Bloomberg передавало, что Орбан заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о том, поддерживать ли продление санкций против России, после инаугурации американского президента Дональда Трампа 20 января.

https://ria.ru/20250118/malinen-1994342134.html

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в мире, россия, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины