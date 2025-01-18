Зеленский оскорбил словацкого премьера
Зеленский оскорбил Фицо, заявив, что вместо Давоса тот может оказаться в Сочи
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский снова позволил себе оскорбительно высказаться в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявив в интервью Bloomberg, что с ним нельзя запланировать встречу, потому что он постоянно пропускает пункты своего назначения.
По словам Зеленского, с Фицо невозможно ничего планировать, потому что тот "может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи".
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"Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно пропускает пункты назначения", — сказал глава киевского режима.
Так он ответил на предложение словацкого премьера встретиться на форуме в Давосе. До этого Фицо в открытом письме пригласил Зеленского в Словакию, на что тот отреагировал развязным твитом, который вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар сравнил с "предложением выпить пива". Переговоры Фицо и Зеленского так и не состоялись, но накануне Зеленский встретился в Киеве с представителями словацкой оппозиции.
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Кроме того, Зеленский упрекал Фицо в том, что тот заинтересован только в российских энергоресурсах и якобы хочет способствовать отказу Европы от американского газа, заявлял, что Словакия участвует в сомнительных схемах по оплате российского газа, а также призывал словацкие силы безопасности обратить внимание на действия главы правительства. Фицо же рассказал, что во время переговоров в Брюсселе Зеленский предлагал передать ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие со вступлением Украины в НАТО.
Кроме того, Зеленский оскорбительно высказывался и в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, в частности, что не позволит ему стать посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан ответил на это, что не поддастся на провокации.