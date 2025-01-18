https://ria.ru/20250118/zelenskij-1994334108.html

Зеленский оскорбил словацкого премьера

Зеленский оскорбил словацкого премьера - РИА Новости, 18.01.2025

Зеленский оскорбил словацкого премьера

Владимир Зеленский снова позволил себе оскорбительно высказаться в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявив в интервью Bloomberg, что с ним нельзя... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T08:25:00+03:00

2025-01-18T08:25:00+03:00

2025-01-18T12:18:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский снова позволил себе оскорбительно высказаться в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявив в интервью Bloomberg, что с ним нельзя запланировать встречу, потому что он постоянно пропускает пункты своего назначения. По словам Зеленского, с Фицо невозможно ничего планировать, потому что тот "может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи". "Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно пропускает пункты назначения", — сказал глава киевского режима.Так он ответил на предложение словацкого премьера встретиться на форуме в Давосе. До этого Фицо в открытом письме пригласил Зеленского в Словакию, на что тот отреагировал развязным твитом, который вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар сравнил с "предложением выпить пива". Переговоры Фицо и Зеленского так и не состоялись, но накануне Зеленский встретился в Киеве с представителями словацкой оппозиции. В последнее время, на фоне остановки транзита российского газа через территорию Украины, Зеленский не раз хамски высказывался в адрес Фицо. В последний раз он обвинил премьера Словакии в открытии по указке из Москвы второго энергетического фронта против Украины. Кроме того, Зеленский упрекал Фицо в том, что тот заинтересован только в российских энергоресурсах и якобы хочет способствовать отказу Европы от американского газа, заявлял, что Словакия участвует в сомнительных схемах по оплате российского газа, а также призывал словацкие силы безопасности обратить внимание на действия главы правительства. Фицо же рассказал, что во время переговоров в Брюсселе Зеленский предлагал передать ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие со вступлением Украины в НАТО. Кроме того, Зеленский оскорбительно высказывался и в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, в частности, что не позволит ему стать посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан ответил на это, что не поддастся на провокации.

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992350939.html

https://ria.ru/20250111/zelenskiy--1993287380.html

https://ria.ru/20250116/pokushenie-1994016433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, словакия, украина, давос, владимир зеленский, роберт фицо, виктор орбан, нато, транзит газа через украину