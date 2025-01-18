https://ria.ru/20250118/zavod-1994352010.html

В подполье сообщили об ударе по заводу "Мотор Сич" в Запорожье

В подполье сообщили об ударе по заводу "Мотор Сич" в Запорожье - РИА Новости, 18.01.2025

В подполье сообщили об ударе по заводу "Мотор Сич" в Запорожье

Удар нанесен утром по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T11:45:00+03:00

2025-01-18T11:45:00+03:00

2025-01-18T12:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожье

киев

мотор сич

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994353519_520:0:1280:428_1920x0_80_0_0_670f33fd2d76909456e77b18a08bdb15.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Удар нанесен утром по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилет в "Мотор Сич" хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами", - рассказал Лебедев.Координатор николаевского подполья добавил, что был также слышен второй взрыв."Сообщают, что было два взрыва. Вот второй – криворукое украинское ПВО засадило недалеко от завода", - добавил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожье, киев, мотор сич, в мире, украина