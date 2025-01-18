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В подполье сообщили об ударе по заводу "Мотор Сич" в Запорожье
В подполье сообщили об ударе по заводу "Мотор Сич" в Запорожье - РИА Новости, 18.01.2025
В подполье сообщили об ударе по заводу "Мотор Сич" в Запорожье
Удар нанесен утром по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T11:45:00+03:00
2025-01-18T11:45:00+03:00
2025-01-18T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Удар нанесен утром по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилет в "Мотор Сич" хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами", - рассказал Лебедев.Координатор николаевского подполья добавил, что был также слышен второй взрыв."Сообщают, что было два взрыва. Вот второй – криворукое украинское ПВО засадило недалеко от завода", - добавил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Киев, Мотор Сич, В мире, Украина
В подполье сообщили об ударе по заводу "Мотор Сич" в Запорожье
Лебедев: по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву Запорожье нанесли удар