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В подполье сообщили об ударе по заводу "Мотор Сич" в Запорожье - РИА Новости, 18.01.2025
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11:45 18.01.2025 (обновлено: 12:32 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/zavod-1994352010.html
В подполье сообщили об ударе по заводу "Мотор Сич" в Запорожье
В подполье сообщили об ударе по заводу "Мотор Сич" в Запорожье - РИА Новости, 18.01.2025
В подполье сообщили об ударе по заводу "Мотор Сич" в Запорожье
Удар нанесен утром по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T11:45:00+03:00
2025-01-18T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
киев
мотор сич
в мире
украина
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Удар нанесен утром по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилет в "Мотор Сич" хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами", - рассказал Лебедев.Координатор николаевского подполья добавил, что был также слышен второй взрыв."Сообщают, что было два взрыва. Вот второй – криворукое украинское ПВО засадило недалеко от завода", - добавил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожье, киев, мотор сич, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Киев, Мотор Сич, В мире, Украина
В подполье сообщили об ударе по заводу "Мотор Сич" в Запорожье

Лебедев: по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву Запорожье нанесли удар

Момент удара по по заводу "Мотор Сич" в Запорожской области. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент удара по по заводу Мотор Сич в Запорожской области. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Момент удара по по заводу "Мотор Сич" в Запорожской области. Кадр записи камеры видеонаблюдения
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Удар нанесен утром по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилет в "Мотор Сич" хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами", - рассказал Лебедев.
Координатор николаевского подполья добавил, что был также слышен второй взрыв.
"Сообщают, что было два взрыва. Вот второй – криворукое украинское ПВО засадило недалеко от завода", - добавил Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеКиевМотор СичВ миреУкраина
 
 
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