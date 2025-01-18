https://ria.ru/20250118/zarplata-1994315740.html
Названа часть зарплаты, которая может внезапно исчезнуть
Названа часть зарплаты, которая может внезапно исчезнуть - РИА Новости, 18.01.2025
Названа часть зарплаты, которая может внезапно исчезнуть
Снизить зарплату сотрудника без его согласия работодателю сложно, исключение — надбавки, не прописанные в трудовом договоре, рассказала агентству "Прайм" Анна... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T02:17:00+03:00
2025-01-18T02:17:00+03:00
2025-01-18T02:17:00+03:00
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МОСКВА,18 янв - РИА Новости. Снизить зарплату сотрудника без его согласия работодателю сложно, исключение — надбавки, не прописанные в трудовом договоре, рассказала агентству "Прайм" Анна Иванова, партнер практики трудового права BGP Litigation.Она напомнила, что по закону работника следует письменно уведомить за два месяца об изменении условий и уточнить, готов ли он после этого продолжать работу. “Если работник не согласен, то работодатель должен предлагать ему все вакансии в компании вплоть до увольнения, а после уволить с выплатой выходного пособий в размере двухнедельного заработка", — разъясняет юрист.Но если речь идет о надбавках или переменной части оклада, которые не прописаны в трудовом соглашении и назначаются приказом руководителя, все гораздо проще - другим приказом их просто убирают. Многим компаниям выгодно таким образом держать работника “на крючке”.Поэтому важно помнить — подобные выплаты могут внезапно исчезнуть, и вернуть их по суду практически невозможно.
https://ria.ru/20250115/zarplata-1993751160.html
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общество, bgp litigation, зарплата, россия
Общество, BGP Litigation, Зарплата, Россия
Названа часть зарплаты, которая может внезапно исчезнуть
Юрист Иванова: работодатель может снизить зарплату за счет сокращения надбавок