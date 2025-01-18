Рейтинг@Mail.ru
Названа часть зарплаты, которая может внезапно исчезнуть - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/zarplata-1994315740.html
Названа часть зарплаты, которая может внезапно исчезнуть
Названа часть зарплаты, которая может внезапно исчезнуть - РИА Новости, 18.01.2025
Названа часть зарплаты, которая может внезапно исчезнуть
Снизить зарплату сотрудника без его согласия работодателю сложно, исключение — надбавки, не прописанные в трудовом договоре, рассказала агентству "Прайм" Анна... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T02:17:00+03:00
2025-01-18T02:17:00+03:00
общество
bgp litigation
зарплата
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100575/27/1005752708_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e87b1325c760cc6b9fa289492f7efc5f.jpg
МОСКВА,18 янв - РИА Новости. Снизить зарплату сотрудника без его согласия работодателю сложно, исключение — надбавки, не прописанные в трудовом договоре, рассказала агентству "Прайм" Анна Иванова, партнер практики трудового права BGP Litigation.Она напомнила, что по закону работника следует письменно уведомить за два месяца об изменении условий и уточнить, готов ли он после этого продолжать работу. “Если работник не согласен, то работодатель должен предлагать ему все вакансии в компании вплоть до увольнения, а после уволить с выплатой выходного пособий в размере двухнедельного заработка", — разъясняет юрист.Но если речь идет о надбавках или переменной части оклада, которые не прописаны в трудовом соглашении и назначаются приказом руководителя, все гораздо проще - другим приказом их просто убирают. Многим компаниям выгодно таким образом держать работника “на крючке”.Поэтому важно помнить — подобные выплаты могут внезапно исчезнуть, и вернуть их по суду практически невозможно.
https://ria.ru/20250115/zarplata-1993751160.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100575/27/1005752708_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c7241ebd07b4e0056954b213985cbab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, bgp litigation, зарплата, россия
Общество, BGP Litigation, Зарплата, Россия
Названа часть зарплаты, которая может внезапно исчезнуть

Юрист Иванова: работодатель может снизить зарплату за счет сокращения надбавок

© Fotolia / ldprod Подсчет денежных средств
Подсчет денежных средств - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Fotolia / ldprod
Подсчет денежных средств. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА,18 янв - РИА Новости. Снизить зарплату сотрудника без его согласия работодателю сложно, исключение — надбавки, не прописанные в трудовом договоре, рассказала агентству "Прайм" Анна Иванова, партнер практики трудового права BGP Litigation.
Она напомнила, что по закону работника следует письменно уведомить за два месяца об изменении условий и уточнить, готов ли он после этого продолжать работу.
«
“Если работник не согласен, то работодатель должен предлагать ему все вакансии в компании вплоть до увольнения, а после уволить с выплатой выходного пособий в размере двухнедельного заработка", — разъясняет юрист.
Но если речь идет о надбавках или переменной части оклада, которые не прописаны в трудовом соглашении и назначаются приказом руководителя, все гораздо проще - другим приказом их просто убирают. Многим компаниям выгодно таким образом держать работника “на крючке”.
Поэтому важно помнить — подобные выплаты могут внезапно исчезнуть, и вернуть их по суду практически невозможно.
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Раскрыт секрет, как правильно просить прибавки к зарплате
15 января, 02:17
 
ОбществоBGP LitigationЗарплатаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала