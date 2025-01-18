https://ria.ru/20250118/wildberries-1994375254.html

Сбой в работе Wildberries устранили

Сбой в работе Wildberries устранили - РИА Новости, 18.01.2025

Сбой в работе Wildberries устранили

Специалисты маркетплейса Wildberries устранили проблему, возникшую в работе сервисов, сейчас все работает стабильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T15:18:00+03:00

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россия

wildberries

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Специалисты маркетплейса Wildberries устранили проблему, возникшую в работе сервисов, сейчас все работает стабильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Все сервисы маркетплейса Wildberries работают стабильно. Специалисты устранили возникшую аномалию, и наши пользователи снова могут без каких-либо ограничений пользоваться сервисами", - сказали в пресс-службе. Ранее в субботу центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал сбой в работе сервисов Wildberries, причиной названа авария на одном из центров обработки данных (ЦОДов), заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.

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россия, wildberries, технологии, общество