https://ria.ru/20250118/wildberries-1994373318.html
В работе Wildberries произошел сбой
В работе Wildberries произошел сбой - РИА Новости, 18.01.2025
В работе Wildberries произошел сбой
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует сбой в работе сервисов Wildberries, причиной является авария на РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T15:05:00+03:00
2025-01-18T15:05:00+03:00
2025-01-18T15:12:00+03:00
wildberries
россия
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует сбой в работе сервисов Wildberries, причиной является авария на одном из центров обработки данных (ЦОД), заявили РИА Новости в Роскомнадзоре."ЦМУ ССОП фиксирует сбой в работе сервисов Wildberries. Причина - авария на одном из ЦОД", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что специалисты Wildberries перераспределяют нагрузку по резервным ЦОД. В ближайшее время работа сервиса будет восстановлена.РИА Новости направило запрос в маркетплейс.
https://ria.ru/20250115/aliexpress--1993837199.html
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wildberries, россия, общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Wildberries, Россия, Общество, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В работе Wildberries произошел сбой
РКН заявил о сбое в работе сервисов Wildberries из-за аварии