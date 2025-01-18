https://ria.ru/20250118/wildberries-1994373318.html

В работе Wildberries произошел сбой

В работе Wildberries произошел сбой - РИА Новости, 18.01.2025

В работе Wildberries произошел сбой

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует сбой в работе сервисов Wildberries, причиной является авария на РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T15:05:00+03:00

2025-01-18T15:05:00+03:00

2025-01-18T15:12:00+03:00

wildberries

россия

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует сбой в работе сервисов Wildberries, причиной является авария на одном из центров обработки данных (ЦОД), заявили РИА Новости в Роскомнадзоре."ЦМУ ССОП фиксирует сбой в работе сервисов Wildberries. Причина - авария на одном из ЦОД", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что специалисты Wildberries перераспределяют нагрузку по резервным ЦОД. В ближайшее время работа сервиса будет восстановлена.РИА Новости направило запрос в маркетплейс.

https://ria.ru/20250115/aliexpress--1993837199.html

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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wildberries, россия, общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)