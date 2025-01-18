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В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы

В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 18.01.2025

В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы

Взрывы раздались утром в субботу в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T07:31:00+03:00

2025-01-18T07:31:00+03:00

2025-01-18T07:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Взрывы раздались утром в субботу в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Ранее в субботу украинское издание "Общественное Новости" сообщало о взрыве в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. "Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 7.22 мск в указанном регионе звучит более получаса. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20250118/vzryv-1994324037.html

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запорожская область

киев

запорожье

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запорожская область, киев, запорожье, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация