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В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/vzryvy-1994331861.html
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 18.01.2025
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
Взрывы раздались утром в субботу в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T07:31:00+03:00
2025-01-18T07:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
запорожье
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Взрывы раздались утром в субботу в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Ранее в субботу украинское издание "Общественное Новости" сообщало о взрыве в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. "Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 7.22 мск в указанном регионе звучит более получаса. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250118/vzryv-1994324037.html
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запорожская область
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запорожская область, киев, запорожье, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

© Фото : ДСНС Запорожской областиУкраинский пожарный во время ликвидации пожара в Запорожской области
Украинский пожарный во время ликвидации пожара в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото : ДСНС Запорожской области
Украинский пожарный во время ликвидации пожара в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Взрывы раздались утром в субботу в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
Ранее в субботу украинское издание "Общественное Новости" сообщало о взрыве в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
Украинские пожарные тушат пожар в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
В Павлограде прогремел взрыв
02:47
"Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 7.22 мск в указанном регионе звучит более получаса.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
В Сумах прогремел взрыв
00:05
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевЗапорожьеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрация
 
 
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