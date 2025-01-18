https://ria.ru/20250118/vzryvy-1994330683.html

В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 18.01.2025

В Киеве прогремели новые взрывы

Новые взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T07:01:00+03:00

2025-01-18T07:01:00+03:00

2025-01-18T07:11:00+03:00

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киев

россия

киевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Новые взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "В Киеве звучат мощные взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Около часа назад украинский телеканал "Общественное" информировал о первой за эти сутки серии взрывов в столице. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях звучит сирена воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250118/vsu-1994327539.html

https://ria.ru/20250118/plennyy-1994330374.html

киев

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киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины