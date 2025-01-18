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В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 18.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:01 18.01.2025 (обновлено: 07:11 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/vzryvy-1994330683.html
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 18.01.2025
В Киеве прогремели новые взрывы
Новые взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T07:01:00+03:00
2025-01-18T07:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Новые взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "В Киеве звучат мощные взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Около часа назад украинский телеканал "Общественное" информировал о первой за эти сутки серии взрывов в столице. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях звучит сирена воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250118/vsu-1994327539.html
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киев
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киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Новые взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
Киеве звучат мощные взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 530 солдат в зоне действий "Центра"
05:03
Около часа назад украинский телеканал "Общественное" информировал о первой за эти сутки серии взрывов в столице.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях звучит сирена воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Пленный боец ВСУ рассказал, как его сослуживец покончил с собой в Курахово
06:51
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияКиевская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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